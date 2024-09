Cyclisme - Mercato : Evenepoel-Roglic, vers un transfert à tiroirs ?

Alexandre Higounet

Alors que la possibilité d’un deal record entre Remco Evenepoel et la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe est évoquée dans les médias flamands et italiens, il pourrait entraîner des mouvements en échos, comme celui du leader actuel de l’équipe allemande Primoz Roglic, que l’on dit dans le viseur d’Ineos-Grenadiers au cas où…

Depuis quelques jours, de nombreux médias italiens et flamands évoquent des échos insistants, notamment en provenance du peloton, selon lesquels Remco Evenepoel allait rejoindre l’équipe Red Bull-Bora Hansgrohe la saison prochaine, ce qui serait obligatoirement conclu dans le cadre d’un transfert puisque le double champion olympique est sous contrat avec l’équipe Soudal-Quickstep jusqu’à la fin de l’année 2026.

Démentis mous de la Red Bull-Bora-Hansgrohe et de Remco Evenepoel

Interrogés sur le sujet, Ralph Denk, le patron de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, et Remco Evenepoel lui-même ont apporté des démentis plutôt timides, dans des propos respectivement rapportés par cyclismactu.net et le Het Laatste Nieuws. Denk : « J’entends et lis tous les jours des rumeurs dans les journaux italiens, anglais et belges, mais je n’ai rien à dire à ce sujet. Ce sont des ragots et je n’ai pas le droit, ni ne peux ni ne veux y répondre. Même si cela est embarrassant pour vous journalistes ». Evenepoel : « Je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment. Il y a des discussions avec plusieurs équipes depuis un certain temps, mais certainement rien de concret. À ce stade, je resterai avec Soudal-Quickstep l’année prochaine ».

Roglic partirait vers Ineos en cas de deal avec Evenepoel

En tout cas, si ce transfert venait à se confirmer, il pourrait rapidement entraîner des conséquences comme l’a indiqué Het Laatste Nieuws, qui indique dans ses colonnes qu’une signature de Remco Evenepoel entraînerait dans la foulée le départ de Primoz Roglic, déjà en contact avec Ineos-Grenadiers dans ce cadre. Interrogé sur la perspective Ineos Grenadiers, le leader slovène, tout juste vainqueur de son quatrième Tour d’Espagne, a de son côté commenté sobrement, dans des propos rapportés par le média Het Nieuwsblad : « Ce sont toujours des sujets difficiles à commenter. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Le plus important c’est que nous ayons trouvé le bon chemin avec l’équipe. Nous avons travaillé dur et gagné la Vuelta ».