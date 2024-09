Cyclisme - Tour : Vingegaard veut un duel XXL avec Pogacar !

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, plusieurs médias internationaux ont révélé qu’au sein du clan Vingegaard, on réfléchissait très sérieusement à l’opportunité de s’aligner l’an prochain au départ du Tour d’Italie en plus du Tour de France. Le message envoyé à Tadej Pogacar est on ne peut plus clair…

Alors qu’il n’a pas été - à son tour - en mesure de défendre ses chances jusqu’au bout pendant le Tour de France cet été du fait de sa très lourde chute au Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard rêve d’une revanche XXL la saison prochaine.

Cyclisme - Mercato : Evenepoel vers Red Bull-Bora-Hansgrohe ? Une réponse qui en dit long… https://t.co/Ba2F22rzJA pic.twitter.com/hSzfvdKh5I — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Vingegaard prêt à poursuivre Pogacar jusqu’au Giro !

En effet, selon certaines informations publiées ces dernières heures par plusieurs médias, dont la Gazzetta Dello Sport et le Het Laatste Nieuws, Vingegaard et le staff de l’équipe Visma-Lease A Bike réfléchiraient sérieusement à la possibilité de s’aligner l’an prochain sur le Giro et le Tour de France, afin d’aller affronter Tadej Pogacar sur les deux terrains, ou a minima - si ce dernier ne s’aligne pas en Italie - de réaliser le doublé Giro-Tour comme lui l’a accompli cette saison. Selon ces médias, l’état-major de l’équipe hollandaise attend notamment de connaître le parcours du Tour d’Italie pour prendre une décision, sachant que la participation de Vingegaard au Tour de France est bien sûr actée.

Si Vingegaard s’aligne en Italie, Pogacar sera quasiment obligé de défendre son titre

Le message envoyé ici par le leader danois apparait très clair : il n’a pas été marqué par sa défaite cette année au Tour de France, et il veut poursuivre le duel avec Pogacar au plus vite et sur tous les Grands Tours. Pour le Danois, il s’agit d’affirmer clairement qu’il n’a pas peur d’affronter le Slovène et qu’au contraire, ce dernier ne pourra lui échapper à nouveau s’il décide de prendre le départ du Giro pour tenter de l’emporter pour la deuxième fois. Lorsqu’on analyse la situation, la décision de Jonas Vingegaard, et avec lui de l’équipe Visma-Lease A Bike, si elle se confirme lorsque le Giro sera dévoilé à l’automne, apparaît extrêmement forte. Le Danois veut un duel XXL avec Pogacar et n’entend pas lui laisser le moindre répit. Après, il reste à connaître la position du champion slovène, mais il est clair que si Vingegaard décide de prendre le départ du Giro, il n’aura pas vraiment d’autre choix que d’y aller pour défendre son titre sous peine d’émettre le message qu’il évite le duel avec le Danois.