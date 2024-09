Cyclisme - Mercato : Evenepoel vers Red Bull-Bora-Hansgrohe ? Une réponse qui en dit long…

Alexandre Higounet

Alors que la rumeur circule depuis quelques jours avec une grande insistance qu’il pourrait rejoindre l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe la saison prochaine, Remco Evenepoel a été interrogé sur le sujet au terme du Tour de Grande Bretagne. Sa réponse apparaît très loin d’être anodine. Analyse.

Depuis plusieurs jours, les médias flamands, à commencer par le quotidien Het Laatste Nieuws, se font l’écho de rumeurs de plus en plus fortes au sein du peloton autour d’une signature prochaine ou déjà actée de Remco Evenepoel pour la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe. Le Het Laatste Nieuws raconte ainsi qu’à l’occasion du Tour de Grande Bretagne, au moins cinq membres de staff ou coureurs de différentes équipes ont indiqué avoir appris que l’arrivée d’Evenepoel chez Red Bull-Bora-Hansgrohe était « une affaire conclue ».

« Il y a des discussions avec plusieurs équipes depuis un certain temps »

Interrogé comme relayé par le média flamand, le patron de l’équipe allemande, Ralph Denk, a apporté un démenti : « J’entends et lis tous les jours des rumeurs dans les journaux italiens, anglais et belges, mais je n’ai rien à dire à ce sujet. Ce sont des ragots et je n’ai pas le droit, ni ne peux ni ne veux y répondre. Même si cela est embarrassant pour vous journalistes ». La force toute relative du démenti, jamais clairement exprimé et plutôt sous-entendu, n’est pas de nature à inverser la tendance.

« A ce stade, je resterai avec l’équipe l’année prochaine »

Ces dernières heures, au sortir du Tour de Grande Bretagne, Remco Evenepoel a été interrogé à son tour sur le sujet. Après un premier démenti devant les micros, le récent double champion olympique a répondu dans des propos rapportés par le site du Het Laatste Nieuws : « Je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment. Il y a des discussions avec plusieurs équipes depuis un certain temps, mais certainement rien de concret. À ce stade, je resterai avec cette équipe l’année prochaine ». Là encore, la réponse d’Evenepoel laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. D’une part car le champion belge, loin de démentir, reconnaît l’existence de discussions avec d’autres équipes, ce qui tend à confirmer qu’il n’exclut pas l’hypothèse d’un départ malgré son contrat avec la Soudal-Quickstep jusqu’à la fin 2026. De surcroit, lorsqu’il annonce qu’il restera au sein de l’équipe belge la saison prochaine, Remco Evenepoel ajoute « à ce stade », ce qui signifie qu’une évolution est tout à fait possible dans les prochaines semaines.