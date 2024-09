Cyclisme : Après le transfert avorté d’Alaphilippe, il fait une annonce

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au moment de faire un choix pour la suite de sa carrière, Julian Alaphilippe a décidé de quitter la Soudal Quick-Step. Le compagnon de Marion Rousse avait alors l’embarras du choix pour sa prochaine formation et il a finalement décidé de s’engager avec Tudor. Au grand dam d TotalEnergies. Ça a donc capoté entre Alaphilippe et l’équipe française, au grand dam de son manager, Jean-René Bernaudeau.

En 2025, on aura donc l’occasion de voir Julian Alaphilippe sous de nouvelles couleurs. Alors que c’était devenu très tendu avec Patrick Lefevere chez Soudal Quick-Step, le Français va faire prochainement ses valises. Son transfert a d’ores et déjà été annoncé et le double champion du monde a choisi de rejoindre la formation de Fabian Cancellara, Tudor. D’autres options s’offraient pourtant à Alaphilippe, lui qui était également très proche de s’engager avec TotalEnergies.

« Julian ne sera pas chez nous, c’est dommage »

Manager de la formation TotalEnergies, Jean-René Bernaudeau est revenu sur l’arrivée avortée de Julian Alaphilippe. Dans des propos accordés à La Nouvelle République, il a ainsi confié : « On y a cru. Julian aurait été un accélérateur pour les invitations. Mais l’équipe est solide, elle va faire sa 26e saison l’an prochain. C’est comme ça. Julian ne sera pas chez nous, c’est dommage. Le projet Tudor est un beau projet comme celui d’Uno X ».

« Je savais qu'ils seraient déçus, après ils l'ont pris d'une manière très professionnelle »

Julian Alaphilippe s’était d’ailleurs exprimé sur son choix de dire non à TotalEnergies. « Pour remonter un peu le fil, ça fait quelques années que je connais leur intérêt pour moi. C'était un peu l'année ou jamais pour que je les rejoigne, ils avaient vraiment beaucoup d'ambitions. Je savais qu'ils seraient déçus, après ils l'ont pris d'une manière très professionnelle. Ils m'ont compris. C'était dur parce que je sais qu'ils avaient vraiment envie que le projet aboutisse », avouait le compagnon de Marion Rousse.