Cyclisme - Vuelta : Fiasco historique pour la France !

Arnaud De Kanel

La Vuelta 2024 s'est achevée dimanche soir à l'issue de la dernière étape, un contre-la-montre dans les rues de Madrid, remportée par Stefan Kung. Et pour la première fois depuis onze ans, pas un seul coureur français n'a levé les bras sur les routes espagnoles, ni porter le maillot rouge de leader.

Et à la fin, c'est toujours Primoz Roglic qui gagne... Après avoir bataillé pendant plusieurs étapes pour prendre les commandes du général suite au gros coup de Ben O'Connor, le Slovène est parvenu à remporter sa quatrième Vuelta dimanche, faisant de lui le coureur le plus titré au palmarès, à égalité avec Roberto Heras.

« Rien n'a été évident sur cette Vuelta, mais le principal reste cette victoire finale. C'est encore le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices. C'est toujours un grand honneur d'entrer dans l'histoire d'une course aussi prestigieuse que la Vuelta. L'Espagne m'a souvent porté chance. Ce n'est pas rien de s'imposer ici. Ça n'a pas été une course facile depuis le départ et ce n'est pas la Vuelta la plus simple que j'ai remportée », concédait Primoz Roglic en conférence de presse dimanche. Les Français n'ont pas connu la même réussite que le Slovène sur cette édition...

Cyclisme : Julian Alaphilippe régale avant son transfert ! https://t.co/h9SCqenQXp pic.twitter.com/218vIB0OuK — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Une triste première depuis onze ans pour la France

La Vuelta a souvent été gage de réussite pour les coureurs français qui profitaient d'un casting moins relevé pour sauver leur saison. Mais cette année, aucun d'entre-eux n'est parvenu à remporter une victoire d'étape, et encore moins à porter le maillot rouge de leader. Un véritable fiasco auquel on avait plus assisté depuis onze ans. Pourtant, les Bleus ne sont pas passés loin de l'emporter avec les deuxièmes places de Quentin Pacher et David Gaudu, ainsi que la troisième place de Pavel Sivakov au Cuitu Negru.

Un bilan un peu moins catastrophique pour les équipes françaises

Les équipes françaises alignées sur la Vuelta s'en sont donc remises à leurs coureurs étrangers. La Decathlon AG2R La Mondiale a réussi son Tour d'Espagne grâce à Ben O'Connor, vainqueur d'une étape, porteur de la tunique de leader durant 13 jours et finalement deuxième du général. De son côté, la Groupama-FDJ a enfin trouvé un successeur à Arnaud Démarre. En effet, Stefan Kung a mis fin à la disette de son équipe sur les Grands Tours qui durait depuis plus de deux ans (Giro 2022) en remportant l'ultime étape de cette Vuelta.