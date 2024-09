Cyclisme - Mercato : Vers le plus gros transfert de l’histoire ?

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, comme révélé par les médias flamands, des rumeurs insistance circulent à l’intérieur du peloton autour d’une signature prochaine de Remco Evenepoel, pourtant sous contrat avec la Soudal-Quickstep jusqu’à la fin 2026, au sein de l’équipe Red Bull-Bora Hansgrohe.

Depuis quelques jours, le bruit circule avec de plus en plus d’insistance que le plus gros transfert de l’histoire pourrait rapidement être en passe d’être conclu. En effet, dans ses colonnes, le média flamand Het Laatste Nieuws raconte qu’en traversant le parking des bus et des équipes à l’occasion du dernier Tour du Grande Bretagne, au moins cinq membres de staff ou coureurs de différentes équipes auraient confié avoir entendu dire que la signature de Remco Evenepoel à la Red Bull-Bora-Hansgrohe était « une affaire conclue », que ce soit cet hiver ou l’hiver prochain, dans le cadre d’un transfert, sachant que le champion belge est sous contrat avec la Soudal-Quickstep.

Plus scénarii sont évoqués dans le peloton

Suivant les cas de figure évoqués, Remco Evenepoel pourrait venir avec son entraîneur Koen Pelgrim et emmènerait d’autres membres du staff, pourrait provoquer le départ de Roglic chez Ineos, aurait déjà signé avec l’équipe depuis plus d’un an, ou pourrait être intégré dans un deal plus large autour de l’équipe belge, propriété de l’actionnaire majoritaire Zdenek Bakala, qui rachèterait au préalable les parts de l’autre actionnaire, Patrick Lefévère.

« Je n’ai pas le droit, ni ne peux ni ne veux y répondre »

Si tout cela reste assez flou, un fait ressort tout de même des spéculations entendues par Het Laatste Nieuws : Remco Evenepoel doit rejoindre la Red Bull-Bora-Hansgrohe. Interrogé par le média flamand ces dernières heures, Ralph Denk, le patron de l’équipe allemande, a démenti ces informations : « J’entends et lis tous les jours des rumeurs dans les journaux italiens, anglais et belges, mais je n’ai rien à dire à ce sujet. Ce sont des ragots et je n’ai pas le droit, ni ne peux ni ne veux y répondre. Même si cela est embarrassant pour vous journalistes ». Même si le boss de l’équipe allemande a apporté un démenti entre les lignes, qualifiant ces éléments de « ragots », le fait est qu’on a déjà connu démenti plus formel et catégorique…