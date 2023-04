Cyclisme : Les planètes s’alignent pour Madouas avant Paris-Roubaix

Alexandre Higounet

Alors qu’il a connu la malchance lors du Tour des Flandres, qu’il a dû abandonner à cause d’une maladie, Valentin Madouas va retenter sa chance sur Paris-Roubaix dimanche prochain. Et cette fois, les planètes sont alignées pour que le coureur français de la Groupama FDJ fasse un très gros truc. Analyse.

Invité de l’émission d’ Eurosport « Bistro Vélo » , Valentin Madouas est revenu sur son abandon dans le Tour des Flandres, pour cause de maladie, lui qui fondait de grands espoirs sur la course, qu’il avait terminé à la troisième place la saison dernière, après avoir accompagné les ténors Pogacar et Van der Poël jusqu’au bout. Il a notamment expliqué, dans des propos rapportés par Sports.fr : « Ça va mieux depuis deux jours déjà. Le jour du « Ronde », ça allait déjà mieux, mais j’avais passé trois nuits compliqués juste avant et ça m’a vidé de toute énergie. J’aurais quand même voulu tenter le coup, parce que c’était le « Ronde » et que je sentais une amélioration. Mais j’ai vite vu, et de toute façon sur une course World Tour, il faut être à cent pour cent, et sur le « Ronde » encore plus. Je suis rentré au bus, en vélo tranquillement. J’ai coupé tout droit et je suis arrivé malheureusement pile sur la grosse chute. Ensuite, j’ai pris ma douche, je me suis habillé, reposé et j’ai regardé les cent derniers kilomètres, même un peu plus. »

Cyclisme : Alaphilippe peut-il créer la surprise à Paris-Roubaix ? https://t.co/aRZhudDRws pic.twitter.com/MIjDC7wTbV — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Il tenait la grande forme avant les Flandres, alors…

Pour autant, Valentin Madouas va probablement prendre le départ de Paris-Roubaix ce dimanche avec de très grandes ambitions. Le « Flandrien » de la Groupama FDJ avait fait la démonstration ces derniers temps qu’il tenait la grande forme. Sa malchance lors du Tour des Flandres ne remet pas en question sa très grande condition physique. Au contraire, son abandon dans le « Ronde » fera baisser légèrement son niveau de surveillance parmi les ténors du peloton. De plus, dans son malheur au Tour des Flandres, Valentin Madouas aura eu l’opportunité de faire un maximum de jus avant Paris-Roubaix, qu’il abordera avec un maximum de réserve.

Un duo de top niveau avec Kung

Enfin, le coureur français pourra bénéficier d’une grosse équipe autour de lui, et avec le Suisse Stefan Kung, il dispose d’un vrai partenaire pour le final, ce qui pourrait permettre aux deux hommes de profiter de la situation. Pour toutes ces raisons, Valentin Madouas dispose d’une possibilité non négligeable de réaliser une très grosse performance à Paris-Roubaix…