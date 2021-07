Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Pogacar après la 15ème étape du Tour de France !

Publié le 11 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Tadej Pogacar fait toujours la course en tête au classement général de ce Tour de France. Le Slovène pointe à plus de 5 minutes de son dauphin, et s’est exprimé avec beaucoup de sérénité après la 15ème étape ce dimanche.

Alors que la quinzième étape du Tour de France prenait place ce dimanche, Tadej Pogacar confirme une nouvelle fois son statut de leader au classement général. Le Slovène a plutôt bien géré son étape et conserve son maillot jaune. Le coureur UAE Team Emirates possède désormais plus de 5 minutes d’avance sur son dauphin Rigoberto Uran, et semble toujours autant intouchable. Tadej Pogacar s’est exprimé en sortie d’étape sur ses sensations du jour.

« C’était une des journées les plus chaudes du Tour »