Cyclisme : Lefévère voit encore plus grand pour Evenepoel

Alors que Remco Evenepoel vient de réaliser un doublé extraordinaire lors des Jeux Olympiques, entre le contre-la-montre et la course sur route, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, a rapidement tourné son regard vers l’avenir, offrant de nouveaux défis à son champion.

Au sortir de son doublé incroyable aux Jeux Olympiques, avec notamment sa fantastique victoire dans la course en Ligne dans les rues de Paris, dans une ambiance indescriptible, où il a littéralement survolé les débats, Remco Evenepoel doit désormais envisager la suite de sa carrière.

Et c’est Patrick Lefévère, le manager de la formation Soudal-Quickstep, qui s’est chargé de jeter des pistes dans les médias belges, ne fixant aucune limite à son champion, que ce soit dans les classiques ou sur les Grands Tours. S’il n’est pas impossible d’imaginer que le boss de la Soudal-Quickstep se projette aussi vite vers l’avenir pour éviter à son coureur d’écouter avec trop d’attention les sirènes de de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, dont on dit qu’elle veut faire un gros coup en s’offrant ses services en fin de saison quitte à payer un transfert à la formation belge pour ses deux dernières années de contrat, le fait est qu’en manager expérimenté, Lefévère sait qu’Evenepoel va avoir besoin d’un nouveau plan de vol pour continuer son ascension.

Et le boss de la Soudal-Quickstep l’a clairement exprimé dans les médias, comme rapporté par Sporza.be : « Avec quelqu’un de 34 ans, on commencerait à penser à arrêter. Mais avec quelqu’un de 24 ans ? Il est maintenant temps de relever de nouveaux défis. La semaine dernière, j’ai déjà lancé un message au sujet du Tour des Flandres. Lors de Paris-Roubaix ce printemps, je n’étais pas satisfait de la façon dont l’équipe marchait. Nous discutions sur Whatsapp et il m’a dit qu’il changerait ça l’année prochaine. Mais je ne pense pas que courir Paris-Roubaix soit nécessaire, pas encore à 24 ans. Je ne vois pas pourquoi il devrait laisser tomber Liège, et peut-être qu’il devrait aussi tenter l’Amstel Gold Race. Après, l’objectif principal reste de remporter les trois Grand Tours. Il a gagné le Tour d’Espagne. Et si vous pouvez gagner cela, vous pouvez aussi gagner le Tour d’Italie. Et puis il reste toujours cet objectif : le Tour. Pourquoi cela ne serait-il pas possible ? Pogacar et Vingegaard ne seront pas toujours à ce niveau de forme. Les gens disent parfois qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter à Remco. Et bien je pense qu’il y a encore beaucoup à ajouter à Remco, ne serait-ce qu’en termes d’expérience. Les kilos perdus à l’approche du Tour sont tombés rapidement. Cette autre histoire viendra de toute façon. Il sera à la hauteur à sa manière. Vous savez, s’il se fixe un objectif… »