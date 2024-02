Alaphilippe : Le clash continue avec Marion Rousse

Thibault Morlain

Ce mercredi, les esprits se sont échauffés entre Patrick Lefevere, patron de la Soudal-Quick Step, et... Marion Rousse, compagne de Julian Alaphilippe. S'en prenant au cycliste français, le directeur de la formation belge a alors pointé du doigt le couple qu'il forme avec l'actuelle directrice du Tour de France femmes. Cela n'a pas plu à Marion Rousse, qui a poussé un coup de gueule. Voilà que Patrick Lefevere a répondu.

Cela fait maintenant un petit moment que Patrick Lefevere est mécontent des résultats de Julian Alaphilippe. Ayant multiplié les sorties acerbes, le patron de la Soudal-Quick Step en a rajouté une couche ce mercredi. Mais cette fois, il a impliqué Marion Rousse, compagne d'Alaphilippe, dans l'histoire au moment d'évoquer les raisons des mauvaises performances du double champion du monde : « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop. Julian est un jeune chien plein d'énergie. Il y a toujours un mauvais garçon en lui ».

Alaphilippe : Marion Rousse pousse un coup de gueule, c’est validé ! https://t.co/WtI1OT7Wjf pic.twitter.com/GjEZ2z5y62 — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée »

Bien évidemment, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Marion Rousse qui a alors souhaité régler ses comptes avec Patrick Lefevere. Sur ses réseaux sociaux, elle a posté : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Les missions que j'exerce me passionnent et sachez que j'ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe ».

« Je peux encore dire ce que je veux, je le paye moi »