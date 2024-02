Cyclisme : Lefévère-Alaphilippe, le point de non-retour

Alexandre Higounet

Le fait que Marion Rousse ait publiquement pris la parole pour répondre aux derniers propos très rudes de Patrick Lefévère au sujet de son compagnon Julian Alaphilippe, ainsi que pour se défendre aussi elle-même sachant qu’elle a aussi été indirectement mise en cause, démontre qu’un point de non-retour a désormais été atteint entre le Français et le patron de l’équipe Soudal-Quickstep.

En début de semaine, Patrick Lefévère a relancé une nouvelle salve particulièrement violente en direction du double champion du monde Julian Alaphilippe, à l’occasion d’un entretien accordé au média flamand Humo . Le patron de la Soudal-Quickstep a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net et Het Laatste Nieuws : « Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l’a plus vu. J’aime mes coureurs mais je dois être juste. Avec l’âge, vous devez pendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. (…) Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop ».

Cyclisme : L’heure de vérité arrive pour Alaphilippe ! https://t.co/kQTvDCexBQ pic.twitter.com/5Kj0bBLXDd — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Je ne vous permets pas de parler de ma vie privée »

La charge apparaît particulièrement sévère d’autant qu’elle sort bien loin du cadre sportif, alors que le champion français s’apprête à disputer son premier grand rendez-vous samedi lors du Het Nieuwsblad. Les propos de Lefévère n’ont pas tardé à faire réagir Marion Rousse, la directrice du Tour de France féminin et compagne d’Alaphilippe, indirectement mise en cause elle aussi dans ses propos. Sur Twitter , Marion Rousse a répliqué : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefévère à mon égard, il est inadmissible de s’attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d’alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans, nous préférons être en forme le matin ;) Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l’avez déjà évoqué, à m’empêcher de travailler pour m’occuper et rester auprès de Julian au temps de sa carrière. Les missions que j’exerce me passionnent et sachez que j’ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais d’arrêter de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et… de classe ».

Plus de retour en arrière possible

Restée jusqu’alors publiquement en retrait dans le conflit ayant opposé son compagnon avec Patrick Lefévère, Marion Rousse a donc décidé de monter au front après la nouvelle sortie du patron de la Soudal-Quickstep, ce qui peut se comprendre sachant qu’elle a cette fois été indirectement mise en cause et qu’au demeurant, la critique du boss envers Alaphilippe sort du cadre du sportif. Le fait que Marion Rousse en soit arrivée à prendre la parole en dit long désormais sur l’état de la relation entre le champion français et le patron de l’équipe belge, qui apparaît avoir atteint un point de non-retour.