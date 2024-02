Une légende du MMA est très clair au sujet de l’UFC 300 !

Florian Barré

Depuis quelques jours, la carte de l’UFC 300 est presque complète. Dana White est sur le point d’annoncer le dernier combat manquant. Et il n’est pas des moindres puisqu’il s’agit du main-event de la soirée. De nombreux observateurs souhaitent le retour de Conor McGregor pour l’occasion mais les plus grosses spéculations annoncent plutôt un combat entre Leon Edwards et Belal Muhammad. Quoi qu’il en soit, Daniel Cormier a son avis sur le sujet.

Alors que Conor McGregor a annoncé il y a un mois qu’il affrontera Michael Chandler le 29 juin prochain, l’UFC n’a encore rien officialisé du tout. En effet, Dana White est même de l’avis que l’Irlandais ne sera pas prêt pour le début de l’été. Pendant ce temps, certains croient à un coup de bluff de la part de l’organisation et espèrent voir le Notorious sur la carte de l’UFC 300 en avril, que ce soit face à Chandler ou même face à Nate Diaz.

Cormier veut voir McGregor à l’UFC 300

Pour l’heure, l’opposition entre Leon Edwards et Belal Muhammad, pour le titre des poids mi-moyens, est pressentie. Un combat que ne souhaite pas Daniel Cormier, ancien double champion à l’UFC : « Si McGregor affronte Diaz, je crois que ça attire les fans autant que n'importe quel autre combat qu'ils pourraient organiser à l'UFC en ce moment. Tout simplement en raison de la façon dont s'est déroulé le premier combat, la façon dont s'est déroulé le deuxième combat. Ce sont toujours deux des PPV les plus rentables de l'histoire de l'UFC. Ces deux hommes, quand on les met ensemble, génèrent beaucoup d'argent. Et c'est suffisamment exceptionnel pour être considéré comme une attraction. »

« Ce grand combat qui manque doit avoir une histoire »