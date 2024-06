MMA - UFC : Après avoir insulté Makhachev, Poirier s’excuse publiquement

Florian Barré

Pour ce qui ressemblait à sa dernière apparition dans une cage de l’UFC, Dustin Poirier a voulu quitter le navire de la meilleure des manières. Ainsi, malgré un léger accrochage avec Islam Makhachev avant leur affrontement, à cause d’un « motherf*cker » balancé à la volée, « The Diamond » s’est rapidement racheté en offrant ses excuses au Russe. En conférence de presse dimanche, il est revenu sur la situation.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Dustin Poirier s’essayait pour la troisième et dernière fois de sa carrière à un combat pour la ceinture lightweight. Face au champion incontesté Islam Makhachev, le Louisianais a tenu bon pendant quatre rounds avant d’être soumis. Après le combat, les deux hommes ont d’ailleurs affiché un large respect mutuel, le Daghestanais allant même jusqu’à comparer The Diamond à une « légende de ce sport ». Pourtant, ce n’était pas gagné. En conférence de presse vendredi, les deux hommes se sont chauffés en raison de mots déplacés prononcés par Poirier.

« Ce n’est pas en moi de parler de la famille de quelqu’un »

Finalement, l’Américain s’est excusé en privé, admettant qu’il avait tenu des propos qui n’avaient pas lieu d’être. Dimanche matin, après sa défaite, celui-ci a ainsi réexpliqué face aux médias la raison pour laquelle il a décidé de s’excuser, bien que le trashtalk fasse partie du spectacle : « Je voulais juste qu’il sache d’homme à homme, que je ne parlerais jamais de sa famille. Je l’ai traité de ‘motherf*cker’ lors de la conférence de presse et je n’avais pas prévu de l’appeler comme ça. Il était juste en train de me dire qu’il allait faire… ce qu’il a fait (une soumission) et je l’ai juste dit. Et apparemment au Daghestan ils prennent le sens littéral de ‘motherf*cker’ et ce n’est pas en moi de parler de la famille de quelqu’un. Je ne connais pas la famille de ce type. Je lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur. Je voulais juste lui dire ça. Problème d’interprétation. Je ne parlerais jamais de ta famille. »

Poirier range les gants pour passer plus de temps avec sa famille

En effet, on le sait, pour Dustin Poirier la famille est une donnée importante à prendre en considération lorsque l’on est un combattant professionnel. C’est d’ailleurs pour sa fille, ainsi que pour sa santé, que l’Américain a annoncé vouloir tout arrêter. À 35 ans, celui qui a déjà disputé 31 combats au sein de l’organisation reine de MMA ne veut plus prendre le risque d’esquinter encore un peu plus sa santé alors que sa fille grandit.