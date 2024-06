MMA - UFC : Alors qu’il veut prendre sa retraite, Poirier est ciblé par Volkanovski

Florian Barré

Défait par Islam Makhachev dans la nuit de samedi à dimanche, Dustin Poirier a répété maintes fois qu’il s’agissait certainement de son 31e et dernier combat à l’UFC. À 35 ans, le Louisianais veut désormais se concentrer sur sa vie famille et s’occuper de sa jeune fille plutôt que de gravir une nouvelle fois les échelons jusqu’à la ceinture des lightweights. Malgré cela, Alexander Volkanovski reste intéressé par un combat face à « The Diamond ».

La troisième fois n’aura pas été la bonne pour Dustin Poirier. Après avoir échoué au sommet des poids légers face à Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira, The Diamond rate la dernière opportunité de ceinture de sa carrière. Lors de l’UFC 302, l’Américain a été soumis au cinquième round par Islam Makhachev et a clairement laissé entendre qu’il comptait se retirer définitivement. « Je me battais pour être champion du mode. Pour quoi d’autre je dois me battre ? Juste pour le frisson ? Pour l’argent ? Ma famille et moi, nous allons bien. Je n’ai pas besoin d’argent. L’argent c’est bien, mais ma santé passe en premier. Pourquoi est-ce que je me bats ? » a-t-il déclaré en conférence de presse.

MMA - UFC : Dana White tacle Islam Makhachev, le Russe répond https://t.co/ukXmTelQa4 pic.twitter.com/ixPWVLQr00 — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

« Ce serait un combat énorme »

Mais parfois, il est plus difficile d’agir que de simplement parler. Ainsi, l’ancien champion des poids plumes, Alexander Volkanovski, garde espoir : « Je veux combattre plus tard dans l’année. Si le timing fonctionne, peut-être que Dustin et moi pourrions avoir un bon combat. Je sais qu’il veut juste des combats amusants. Je pense que ce serait un combat énorme, donc c’est quelque chose que je serais prêt à faire », a-t-il révélé sur sa chaîne YouTube.

Volkanovski enchaîne les déceptions