MMA : Baki rétablit la vérité au sujet de Doumbè

Alors que l’on entend bien plus Cédric Doumbè que lui depuis l’officialisation du combat, Baysangur « Baki » Chamsoudinov sort enfin du silence. Le jeune combattant de MMA, issu du judo, est revenu sur de nombreux sujets sur la chaîne YouTube « Chapeau Podcast », notamment en ce qui concerne sa légitimité à demander de l’argent et la carrière en kickboxing de son prochain adversaire.

Le 7 mars prochain, Baysangur Chamsoudinov et Cédric Doumbè vont s’affronter au PFL Paris, à l’Accor Arena de Bercy. Depuis l’officialisation du combat, les deux hommes font monter la sauce en s’envoyant des piques journaliers. Moins adepte du trashtalking que son rival, Baki a cependant pris la parole cette semaine en faisant son apparition dans un podcast. Il en a profité pour se lâcher au sujet de Doumced , notamment sur une déclaration récente de ce dernier.

MMA : Officiel, un combattant français fait son grand retour à l’UFC ! https://t.co/L0f26Pv5Ox pic.twitter.com/B5lvIDVvze — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

« Il n’est pas champion de l’UFC lui »

« J’avais vu le tweet, où (Doumbè) disait en gros que lorsqu’il était plus jeune et qu’il voulait affronter les champions du Glory, il était prêt à combattre même pour 0 euro. L’accomplissement était déjà une très belle récompense et que je n’avais pas à demander de l’argent. Mais le problème, c’est qu’il n’est pas champion de l’UFC lui. Dans le MMA actuellement les champions à ce que je sache, même dans le top 5, top 10, y en a aucun qui s’appelle Cédric Doumbé. L’accomplissement de battre les champions, oui c’est bien ! Mais y a pas d’accomplissement qui vaut ça en battant Cédric Doumbé » a balancé l’ancien judoka.

Baki ne comprend pas les comparaisons