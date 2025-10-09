Catch - WWE : Match de rêve avec John Cena, un Français est choisi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Proche de la retraite, John Cena a eu l’occasion d’affronter certaines des plus grandes légendes passées par la WWE, mais lors d’une rencontre avec des fans, la star américaine a révélé qu’elle aurait rêvé croiser le chemin d’André The Giant, le catcheur français qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du catch.

Le 13 décembre prochain, John Cena disputera son tout dernier match à la WWE, lors des Saturday Night’s Main Event du côté de Washington. À 48 ans, la star américaine va mettre un terme à son incroyable carrière dans le catch afin de se focaliser entièrement sur le cinéma. Avant de fermer ce chapitre important de sa vie, John Cena a décidé de réaliser une tournée d’adieu en cette année 2025, lui permettant d’affronter plusieurs rivaux historiques à l’instar de Randy Orton, CM Punk, Brock Lesnar ou encore AJ Styles, qu’il retrouvera ce samedi à Crown Jewel, en Australie (14h, heure française).

S’il pouvait remonter le temps, John Cena affronterait André le Géant Durant ses quelque 25 années de carrière, John Cena a pu croiser certains des plus grands noms du catch, mais cela ne l’empêche pas d’afficher des regrets. Présent à la Fan EXPO 2025, l’ancien champion de la WWE a été invité par un fan à dévoiler l’identité du catcheur qu’il aurait rêvé d’affronter par le passé à WrestleMania. Si l'on pouvait alors penser qu’il choisirait Hulk Hogan, Bret Hart ou ‘Stone Cold’ Steve Austin, John Cena a opté pour une autre légende, française.

The historic finish from Hulk Hogan vs Andre The Giant from WrestleMania 3 without commentary & from only the Hard Cam.



What a POP! pic.twitter.com/j1PMIQRXwO — GrappleClips (@GrappleClips) July 25, 2025