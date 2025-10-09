Catch - WWE : Match de rêve avec John Cena, un Français est choisi !

Proche de la retraite, John Cena a eu l’occasion d’affronter certaines des plus grandes légendes passées par la WWE, mais lors d’une rencontre avec des fans, la star américaine a révélé qu’elle aurait rêvé croiser le chemin d’André The Giant, le catcheur français qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du catch.
Le 13 décembre prochain, John Cena disputera son tout dernier match à la WWE, lors des Saturday Night’s Main Event du côté de Washington. À 48 ans, la star américaine va mettre un terme à son incroyable carrière dans le catch afin de se focaliser entièrement sur le cinéma. Avant de fermer ce chapitre important de sa vie, John Cena a décidé de réaliser une tournée d’adieu en cette année 2025, lui permettant d’affronter plusieurs rivaux historiques à l’instar de Randy Orton, CM Punk, Brock Lesnar ou encore AJ Styles, qu’il retrouvera ce samedi à Crown Jewel, en Australie (14h, heure française).
S’il pouvait remonter le temps, John Cena affronterait André le Géant
Durant ses quelque 25 années de carrière, John Cena a pu croiser certains des plus grands noms du catch, mais cela ne l’empêche pas d’afficher des regrets. Présent à la Fan EXPO 2025, l’ancien champion de la WWE a été invité par un fan à dévoiler l’identité du catcheur qu’il aurait rêvé d’affronter par le passé à WrestleMania. Si l'on pouvait alors penser qu’il choisirait Hulk Hogan, Bret Hart ou ‘Stone Cold’ Steve Austin, John Cena a opté pour une autre légende, française.
« André the Giant était un phénomène mondial », confie John Cena
Le choix de la star américaine s’est en effet porté sur André Roussimoff, plus connu sous le nom d’André the Giant durant ses belles heures à la WWF (renommé WWE en 2002). Le natif de Coulommiers, et non de Grenoble comme il était présenté à l’époque, est resté dans l’histoire du catch comme le colosse de 2,20 mètres soulevé et battu par Hulk Hogan à WrestleMania III en 1987. Une affiche qui a permis à l’Américain, décédé cet été, d’entrer dans la légende. « Il servait de référence, s’est justifié John Cena. Le folklore autour d’André the Giant est mythique, tant par sa présence physique que par la légende qu'il représente. (…) C’était un phénomène mondial ». Epuisé par le gigantisme hypophysaire dont il souffrait, le Français décéda le 28 janvier 1993 à l’âge de 46 ans et fut le premier membre du Hall of Fame de la WWE.