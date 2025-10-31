Wembanyama futur GOAT devant LeBron et Jordan ? Une prédiction hallucinante

Qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Ces dernières années, les noms de Michael Jordan et de LeBron James sont constamment cités dans la discussion avec Kobe Bryant entre autres. Aux yeux de l’ancien joueur de l’Oklahoma City Thunder Kendrick Perkins, Victor Wembanyama est en train de se bâtir un nom pour à son tour intégrer le débat dans une décennie.
Pour sa troisième saison NBA, Victor Wembanyama a décidé de franchir un palier. C’est pourquoi il a effectué une retraite en Chine avec des moines shaolins ainsi qu’un camp d’entraînement estival avec la légende NBA Hakeem « The Dream » Olajuwon. Le numéro 1 de draft 2023 et meilleur rookie de la saison régulière en question a démarré cet exercice sur les chapeaux de roue avec 5 victoires de rang pour les San Antonio Spurs.
«Il connaîtra une saison digne d'un MVP»
Une progression évidente de la part du pivot de la franchise texane aux yeux de Magic Johnson. La légende des Los Angeles Lakers dressait d’ailleurs sur son compte X la semaine dernière le constat suivant. « Il connaîtra une saison digne d'un MVP. Il est nettement plus fort, supporte mieux les contacts physiques et peut toujours marquer, comme nous l'avons constaté. Nous avons pu constater l'effet Hakeem hier soir (ce jeudi) lorsqu'il a réalisé le 'dream shake' (un dribblé croisé créé par l'ancien des Houston Rockets) et a réussi quatre ou cinq tirs en suspension d'un pied, comme Hakeem le faisait autrefois ».
«Voilà à quoi ressemblera le débat pour le G.O.A.T. : LeBron James, Michael Jordan et Victor Wembanyama»
Plus qu’un MVP d’une saison, Victor Wembanyama pourrait tout bonnement devenir l’un si ce n’est le GOAT du basketball américain au terme de sa carrière d’après Kendrick Perkins qui se projette en l’incluant dans la discussion du meilleur de tous les temps avec LeBron James et Michael Jordan. « D’ici 15 ou 20 ans, voilà à quoi ressemblera le débat pour le G.O.A.T. : LeBron James, Michael Jordan et Victor Wembanyama. Parce que si ce jeune homme reste en bonne santé, il va devenir le meilleur défenseur de l’Histoire. Est-ce que quelqu’un peut me donner une faiblesse dans son jeu à 21 ans ? Je n’en vois aucune ».