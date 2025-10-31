Wembanyama futur GOAT devant LeBron et Jordan ? Une prédiction hallucinante

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Ces dernières années, les noms de Michael Jordan et de LeBron James sont constamment cités dans la discussion avec Kobe Bryant entre autres. Aux yeux de l’ancien joueur de l’Oklahoma City Thunder Kendrick Perkins, Victor Wembanyama est en train de se bâtir un nom pour à son tour intégrer le débat dans une décennie.

Pour sa troisième saison NBA, Victor Wembanyama a décidé de franchir un palier. C’est pourquoi il a effectué une retraite en Chine avec des moines shaolins ainsi qu’un camp d’entraînement estival avec la légende NBA Hakeem « The Dream » Olajuwon. Le numéro 1 de draft 2023 et meilleur rookie de la saison régulière en question a démarré cet exercice sur les chapeaux de roue avec 5 victoires de rang pour les San Antonio Spurs.

«Il connaîtra une saison digne d'un MVP» Une progression évidente de la part du pivot de la franchise texane aux yeux de Magic Johnson. La légende des Los Angeles Lakers dressait d’ailleurs sur son compte X la semaine dernière le constat suivant. « Il connaîtra une saison digne d'un MVP. Il est nettement plus fort, supporte mieux les contacts physiques et peut toujours marquer, comme nous l'avons constaté. Nous avons pu constater l'effet Hakeem hier soir (ce jeudi) lorsqu'il a réalisé le 'dream shake' (un dribblé croisé créé par l'ancien des Houston Rockets) et a réussi quatre ou cinq tirs en suspension d'un pied, comme Hakeem le faisait autrefois ».