Un joueur NBA convoqué en justice après un accrochage avec un adversaire

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Isaiah Stewart, joueur des Detroit Pistons, a été convoqué devant un tribunal après avoir prétendument frappé Drew Eubanks (Phoenix Suns) au visage avant un match NBA. Accusé de voie de fait, l’athlète comparaîtra devant le tribunal de Phoenix le 23 février. La sanction de la NBA, dont l’enquête est toujours en cours, reste à déterminer.

Selon Shams Charania de The Athletic , Isaiah Stewart sera entendu par le tribunal municipal de Phoenix le 23 février. Cette audience est la conséquence de son agression présumée sur Drew Eubanks, avant un match entre les Detroit Pistons et les Phoenix Suns mercredi dernier.

Isaiah Stewart arrêté, puis relâché

Mercredi dernier, avant la victoire des Suns sur les Pistons (116-100), Stewart a été arrêté et a reçu une citation avant d’être relâché par les forces de l’ordre locales. Il aurait frappé Eubanks au visage à l’entrée du tunnel du Footprint Center de Phoenix. « Nous entrions dans le tunnel, nous avons échangé quelques mots, une confrontation a éclaté et il m’a donné un coup de poing » , avait raconté Eubanks aux journalistes le lendemain. « La sécurité est intervenue. »



« L’agression contre Drew Eubanks n’a pas été provoquée et de tels actes de violence sont inacceptables. Nous soutenons sans équivoque Drew et continuerons à travailler avec les forces de l’ordre locales et la NBA », avaient alors déclaré les Suns. Les Pistons, eux, expliquaient rassembler des informations pour comprendre cette altercation.

