Tournoi de mi-saison NBA : Le programme des quarts de finale

Florian Barré

Elles ne sont plus que huit ! Huit franchises rêvent de remporter la première édition du In-Season Tournament NBA, avec à la clef, 500 000$ pour chaque joueur vainqueur. La phase de groupes étant passée depuis ce mardi soir, nous savons désormais qui s'affrontera lors de la phase à élimination directe. Lakers, Suns, Bucks, Knicks, Pacers, Kings, Pelicans, Celtics… Quel est le programme pour les derniers rescapés ?

À l'approche de la dernière soirée du match de groupe du tournoi NBA In-Season mardi, 12 équipes étaient toujours en lice pour assurer les six places restantes en quart de finale de l'événement inaugural. À la fin de la soirée, Boston, New York, Milwaukee, Phoenix, La Nouvelle-Orléans et Sacramento ont rejoint les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers déjà qualifiés pour la phase à élimination directe, qui débute avec les quarts de finale lundi et mardi prochain.

Les affiches du lundi 4 décembre

Lundi, à l’Est, les Boston Celtics de Jayson Tatum (1ers) se déplaceront dans l’Indiana pour affronter les Pacers de Tyrese Haliburton (6es).Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison et les hommes de Joe Mazzulla avaient écrasé ceux de Rick Carlisle, 155-104. À l’Ouest, les New Orleans Pelicans (9es) voyageront jusqu’à Sacramento pour y affronter les Kings (6es). Sur les dix derniers matchs qu’ils ont disputés cette saison, les hommes de Mike Brown se sont imposés à huit reprises. Les deux défaites sont survenues contre… la Nouvelle-Orléans.

Les affiches du mardi 5 décembre