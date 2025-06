NBA - Wembanyama : La relation inattendue avec son ex !

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps à convaincre la NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Il pourrait d’ailleurs être rejoint par l’un de ses ex-coéquipiers de Nanterre : Maxime Raynaud. Ce dernier partage d’ailleurs une bonne relation avec son compatriote.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à Victor Wembanyama pour convaincre la NBA . Nommé rookie of the year, le Français était bien parti pour rafler une autre distinction personnelle cette saison avant qu’une thrombose veineuse ne le stoppe net cet hiver. Depuis, le joueur des San Antonio Spurs est en convalescence. Il pourrait d’ailleurs retrouver l’un de ses ex-coéquipiers au sein de la ligue américaine lorsqu’il sera en mesure de reprendre la compétition.

Comme le rapporte RMC Sport, Maxime Raynaud devrait débarquer en NBA cet été. Aux Etats-Unis , on l’imagine bien être drafté en fin de premier tour. Le pivot de 22 ans a eu la chance de côtoyer Victor Wembanyama à Nanterre . Il partage d’ailleurs une plutôt bonne relation avec son compatriote, comme ils ont pu le montrer lors d’un deux-contre-deux face à Rudy Gobert et Vincent Poirier . La chose était assez inattendue, tant Maxime Raynaud était méconnu du grand public.

«Il a un arsenal offensif assez complet»

Celui qui évolue au Cardinal de Stanford ne bénéficie toutefois pas d’une grosse cote aux Etats-Unis. Certains estiment qu’à 22 ans, il a déjà atteint le plafond de son potentiel. Thomas Breton, spécialiste du scouting, a néanmoins dressé un plutôt beau portrait de Maxime Raynaud. « Il a un arsenal offensif assez complet tout en ayant une bonne compréhension du jeu. Il est habile techniquement, sait finir près du panier, shooter à l'extérieur, poser la balle et passer le ballon... Sa polyvalence offensive est vraiment excellente pour un joueur de 2,15m » a-t-il analysé dans un entretien pour Envergure. Il a toutefois noté ses principaux défauts. « Il ne s’impose pas assez dans la raquette. Ce n’est pas un défenseur qui fait vraiment peur et qui inquiète l’attaquant quand il arrive au panier. Il n’encaisse pas assez bien le contact au niveau du haut du corps. Il a également parfois des errances sur son placement défensif qui ne lui permettent pas d’optimiser sa taille et sa longueur » a indiqué Thomas Breton. À suivre...