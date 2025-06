NBA : Wembanyama avec des moines, la folle anecdote !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours en phase de rétablissement après sa thrombose veineuse à l’épaule, Victor Wembanyama a pris la décision de partir s’isoler dix jours en Chine, aux côtés de moines Shaoline. Au cours d’un entretien accordé à l’humoriste Kevin Hart, la star des Spurs de San Antonio est revenue sur les raisons qui l’ont poussé à ce choix pour le moins surprenant.

Victor Wembanyama a réalisé un véritable périple ! Afin de retrouver la totalité de ses capacités physiques d’ici le début de la saison prochaine, le pivot français a décidé de se rendre en Chine, et a passé dix jours au sein d’un temple Shaolin. Invité de l’émission « Cold as balls » animée par l’humoriste Kevin Hart, « Wemby » a pu revenir plus en détail sur ce voyage qui l’a clairement marqué.

« J’ai fait du kung-fu chaque jour » « J’y ai passé presque deux semaines. J’y suis allé pour plusieurs raisons, a expliqué le phénomène des Spurs de San Antonio, relayé par le Parisien. Bien sûr, il y avait une dimension spirituelle, mais j’y suis aussi allé pour un entraînement et une préparation physique. Le choix est venu de moi. Je souhaitais développer mon corps, lui permettre de réaliser des choses qu’il y a deux mois il n’était pas capable de faire, élargir ma gamme de possibilités athlétiques et de mouvements. (...) J’ai fait des exercices aussi différents que possible. J’ai fait du kung-fu chaque jour. »