Wembanyama : Une star le plaque, c’est officiel !

Un mariage entre Kevin Durant et Victor Wembanyama était dans les tuyaux du côté des San Antonio Spurs. Le double champion NBA devait quitter les Phoenix Suns pour s’engager en faveur de la franchise texane selon les bruits de couloir. Durant a signé au Texas… mais du côté des Houston Rockets. Son trade a été annoncé en pleine conférence de presse, à sa grande surprise.

Après avoir passé la seconde partie de saison régulière sur le carreau en raison d’une thrombose veineuse profonde, Victor Wembanyama (21 ans) va retrouver les courts de basket à l’automne prochain pour sa troisième saison NBA. Entre kung-fu et discussions avec l’acteur Kevin Hart, Wemby attend la reprise des entraînements cet été. Cependant, il ne pourra pas compter sur l’ajout d’un All-Star en la personne de Kevin Durant.

«Je ne serais pas surpris si Kevin Durant chez les Spurs» D’après Bill Simmons, insider NBA, Kevin Durant avait des chances de s’installer dans le Texas à San Antonio avec Victor Wembanyama. « Je ne serais pas surpris si Kevin Durant chez les Spurs était un dossier déjà bouclé et que les parties ne l’avaient pas encore annoncé. Ils ont tout conclu, et attendraient la semaine de la Draft pour l’annonce. Cela remonte aux annonces concernant Giannis. Je pense que les Spurs ont voulu avoir Durant parce que le prix était moins élevé. Ils seront très compétitifs immédiatement avec lui et capables d’aller loin en Playoffs, mais ils auront aussi été capables de conserver le choix numéro 2, ce qui est mon avis sur ce dossier. ».