NBA - Wembanyama : Le règlement de comptes inattendu !

Véritable phénomène de la NBA, Victor Wembanyama n’impressionne pas que pour son talent. Le Français bluffe également son monde par sa taille. Dans la ligue américaine, le joueur des San Antonio Spurs est mesuré à 2m24. Vincent Pourchot s’est alors permis de régler ses comptes sur les comparaisons entre sa taille et celle de Wemby.

«Victor est très grand, comme moi»

« T’en as qui disent qu’il mesure 2m24, d’autre qui disent 2m21 ou 2m22... C’est un bordel pas possible, mais c’est pas compliqué. C’est même très simple, en fait. Victor est très grand, comme moi, sauf que lui, vu qu’il est aux États-Unis, ils le mesurent avec ses chaussures aux pieds. Ce qui fait qu’avec les chaussures, il mesure 2m24. Et à l’époque où il jouait en France, il était mesuré à 2m21 » a lancé le joueur des Metz Canonniers dans un entretien pour V!VE et dans des propos rapportés par Parlons Basket.