NBA : Victor Wembanyama se sent inspiré par l'hommage rendu à Tony Parker

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ce dimanche, les San Antonio Spurs ont rendu hommage à Tony Parker pour sa récente entrée au Hall of Fame. Victor Wembanyama n’a pas pu assister à la cérémonie à la mi-temps, alors que son équipe subissait une lourde défaite face aux New Orleans Pelicans (146-110). Malgré cela, le rookie français s’est dit inspiré par l’événement.

Tony Parker a été l’invité d’honneur des San Antonio Spurs ce dimanche. Pour célébrer son entrée au Hall of Fame en août, la franchise a organisé une soirée en son honneur, complète avec des t-shirts commémoratifs et des musiques françaises. Bien qu’il n’ait pas assisté à la cérémonie et au discours du meneur, Victor Wembanyama s’est senti inspiré par l’événement.

Victor Wembanyama : « Ça donne envie de marquer l’Histoire »

Au premier abord, Victor Wembanyama semblait plutôt indifférent à ces festivités. « C’était à la mi-temps, c’est ça ? Je ne l’ai pas encore vu. Si j’ai bien compris, c’était le match pour commémorer le Hall of Fame ? » , a-t-il demandé lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet en conférence de presse.



Cependant, en tant que nouveau visage français des Spurs, le joueur de 19 ans s’est tout de même senti concerné par l’événement. « Je pense que je regarderai [la cérémonie] après » , a-t-il précisé. « C’est énorme pour un basketteur, et encore plus quand c’est un Français. Ça rend fier, bien sûr, et ça donne encore plus envie de marquer l’Histoire. »

Tony Parker : « Je me sens chez moi à San Antonio »