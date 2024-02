NBA : Vers une fin de saison pour le MVP en titre ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid, MVP en titre et parmi les favoris pour ce trophée cette année, pourrait manquer le reste de la saison NBA. Le pivot des Philadelphia 76ers souffre d'une déchirure du ménisque du genou gauche et envisage l’opération. Si celle-ci a lieu, il pourrait être absent plusieurs mois.

La situation pour Joel Embiid, récemment diagnostiqué avec une déchirure du ménisque du genou gauche, ne s'améliore pas. Le pivot des Philadelphia 76ers envisage une intervention chirurgicale qui pourrait mettre un terme à sa saison.

Joel Embiid et son équipe toujours dans l’hésitation

Le diagnostic de Joel Embiid est préoccupant. Selon Shams Charania de The Athletic , un fragment de son ménisque est déplacé, ce qui nécessite généralement une intervention. Embiid, ses médecins et les Sixers sont toujours en discussion pour déterminer la prochaine étape : un repos suivi de rééducation, ou une opération qui le tiendrait éloigné du terrain pendant un long moment.

Une possible fin de saison pour Embiid

Si l’opération n'est pas nécessaire, Joel Embiid pourrait revenir sur le terrain en seulement quelques semaines. S’il doit passer par le bloc opératoire, une intervention mineure pourrait lui permettre de revenir assez rapidement. Toutefois, le fait qu'un fragment de son ménisque soit déplacé indique qu'il aura probablement besoin d'une intervention majeure, selon un médecin du sport américain interrogé par Le 10 Sport . Dans de tels cas, en NBA, l'absence dure généralement entre trois et six mois.

Un changement majeur dans la course au MVP

Après avoir manqué deux matchs à cause d'une douleur au genou, Joel Embiid était revenu sur le terrain mardi dernier contre les Warriors. Mais dans le quatrième quart-temps, Jonathan Kuminga est tombé sur son genou. Il a dû quitter le terrain immédiatement et n'est pas revenu, puis une blessure au ménisque lui soit rapidement diagnostiquée. Quoi qu'il en soit, le pivot des Sixers ne sera certainement pas éligible aux récompenses majeures de fin de saison, et donc au titre de MVP, à cause du critère de 65 matchs minimum instauré par la ligue cette saison.