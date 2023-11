NBA : Une superstar des Warriors à l’infirmerie, mais pour combien de temps ?

Florian Barré

La zone arrière des Golden State Warriors est en ruine. Chris Paul n'a joué que cinq minutes dans la défaite de l'équipe contre les Sacramento Kings mardi soir et est d’ores et déjà laissé au repos pour le match de ce jeudi contre les Los Angeles Clippers, selon Shams Charania. Les Warriors le listeront au jour le jour jusqu'à la date de son retour, inconnue pour l’heure. Par ailleurs, CP3 n’est pas le seul à l’infirmerie.

Depuis le début de la saison, Chris Paul est un élément influent des Golden State Warriors en sortie de banc. Il affiche une moyenne de 8,9 points, 3,6 rebonds, 7,3 passes décisives et 1,5 interceptions en 26,8 minutes par match. S’il n’a jamais si peu joué en 19 ans passés en NBA, le Point God savait à quoi s’attendre en rejoignant la franchise menée par Stephen Curry. Et à sa manière, il est l’un des seuls à apporter une réelle garantie en foulant le parquet match après match, dans l’ombre du Baby Faced Assassin .

Une absence indéterminée pour Chris Paul

Malheureusement pour les Warriors, Paul n'a marqué que trois points et deux interceptions en cinq minutes lors de sa dernière sortie, contre Sacramento. En effet, CP3 est sorti, en raison d'une contusion du nerf inférieur gauche de la jambe. Dorénavant, il sera suivi au quotidien par le staff médical et est d’ores et déjà forfait pour le choc contre les Los Angeles Clippers. Chris Paul pourrait même rater plusieurs matchs. Une triste nouvelle pour sa franchise alors que le joueur de 38 ans mène Golden State en matière de passes décisives et d’interceptions malgré la réduction de son temps de jeu par rapport aux saisons précédentes.

Triste nouvelle pour un autre guard

Pendant ce temps, Gary Payton II devrait manquer les prochaines semaines en raison d'une déchirure au mollet droit, ont indiqué des sources à Adrian Wojnarowski. Payton a subi une blessure sans contact à la fin du troisième quart-temps contre les Kings et a immédiatement saisi sa jambe droite avant de rejoindre le vestiaire en boitant. Une habitude pour l’arrière de 30 ans, souvent blessé. Il n’a joué que 22 matchs la saison dernière – dont seulement 15 avec les Portland Trail Blazers avant son transfert – et il a déjà raté quelques rencontres depuis la reprise en octobre. Ainsi, il pourrait donc y avoir des opportunités pour les jeunes guards d'accéder à des rôles plus importants dans un avenir immédiat.