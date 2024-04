NBA : Stephen Curry et les Warriors disent adieu aux playoffs 2024

Florian Barré

Les Golden State Warriors ont enduré de nombreuses douleurs, certaines plus dures que d'autres, depuis le lancement de leur assaut sur le monde de la NBA il y a dix ans. Jadis, tous les obstacles sur la route étaient acceptables car le spectre d’un retour au sommet était toujours présent à l’horizon. Mais à l’heure actuelle, difficile d’espérer un quelconque avenir avec la dynastie qui a déjà été sacrée quatre fois championne de la NBA. Pour preuve, les playoffs 2024 se joueront à la maison.

La nuit dernière, les Golden State Warriors ont été humiliés au Golden 1 Center par les Sacramento Kings. Une défaite 118-94 qui n’a rien de surprenant tant ils ont été dominés dans tous les aspects du jeu, que ce soit au niveau physique ou du basket. « Nous avons eu vraiment la chance ici d'avoir des joueurs incroyables et de multiples participations à des championnats et à des finales - le plus haut des sommets », a déclaré l'entraîneur des Warriors Steve Kerr depuis la table des médias d'après-match. « C’est le revers de la médaille. C'est la vie. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas rester au top pour toujours. »

Curry défend Klay Thompson

Parmi les joueurs à pointer du doigt, on peut facilement regarder vers Klay Thompson, auteur d’une performance désastreuse : 0 point, 0/10 aux tirs, 0/6 à trois points, le tout en 32 minutes. Ce match était d’ailleurs possiblement le dernier du Splash Brother avec les Dubs, bien que son fidèle acolyte Stephen Curry n’ose l’imaginer : « Je ne peux pas m'imaginer sans ces deux gars (Thompson et Draymond Green). On ne va pas jouer indéfiniment, mais on a vécu tellement de choses ensemble… Je sais qu'ils veulent gagner, je sais que je veux gagner, et c'est tout ce dont je me préoccupe. »

Thompson, partira, partira pas ?