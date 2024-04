NBA : Victime de racisme, Gobert lâche de terribles confidences

Thibault Morlain

A 31 ans, Rudy Gobert est aujourd'hui bien installé en NBA. Faisant le bonheur des Timberwolves, le pivot français n'a toutefois pas connu un parcours si facile pour en arriver là. Il a notamment dû faire face au racisme durant sa jeunesse. Et pour Gobert, ça a même été le cas au sein de sa propre famille comme il a pu le raconter.

Le racisme est aujourd'hui un mal qui ronge la société et Rudy Gobert en a pu faire l'amère expérience quand il était plus jeune. Dans une lettre publiée pour The Players Tribune , le joueur des Timberwolves a raconté ce « souvenir douloureux », d'autant plus que ces remarques racistes venaient de sa propre famille, Gobert étant né d'un père noir et d'une mère blanche.

« Elle n'était plus la bienvenue au réveillon de Noël si elle m'amenait »

« C'est un souvenir douloureux mais que je dois partager. Chaque année, la branche maternelle de la famille organisait ce grand dîner de Noël chez une certaine personne. Ma mère est blanche. Mon père est noir. Il est originaire de Guadeloupe et il était basketteur professionnel en France lorsqu'ils se sont rencontrés. Ma mère avait déjà deux enfants blancs, nés de sa précédente relation, et puis je suis venue au monde. Et pour certaines personnes, c'était un problème. Après ma naissance, certains proches lui ont fait comprendre qu'elle n'était plus la bienvenue au réveillon de Noël si elle m'amenait », a alors raconté Rudy Gobert à propos de ce racisme vécu étant plus jeune.

« Que serais-je sans elle ? »