NBA : Nike sort le grand jeu pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, qui a renouvelé son contrat avec Nike à son arrivée en NBA, est en passe de devenir l’une des figures de proue de la marque au swoosh. La star des San Antonio Spurs a été mise à l’honneur ce jeudi avec un nouveau concept de chaussure et une statue devant un monument historique à Paris.

Bien qu’il soit encore un rookie, Victor Wembanyama est déjà l’un des chouchous de Nike. Deux jours après avoir dévoilé un logo personnalisé pour le Français, l’équipementier a présenté un nouveau concept de chaussure pour lui et une statue à son effigie ce jeudi.

Un premier modèle de chaussure pour Victor Wembanyama

Nike, qui a investi le Palais Brongniart pour organiser une exposition en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, a présenté sa chaussure « A.I.R. » La chaussure, à l’allure étrange, a été conçue pour Victor Wembanyama avec l’aide d’une intelligence artificielle. Bien qu’il ne soit pas encore certain que ce modèle sera porté et commercialisé, il montre l’importance que la marque accorde au joueur des Spurs.

Cette initiative et la révélation de son logo plus tôt dans la semaine marquent assurément les prémices d’une ligne d’équipements sportifs dédiée à Wembanyama. Il pourrait devenir le troisième rookie seulement à obtenir une « chaussure signature » avec Nike dès sa première année en NBA, après Michael Jordan et LeBron James.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Une statue à côté de LeBron James et Kylian Mbappé

Au-delà de ces chaussures, Nike organisait un événement complet pour lancer sa campagne pour les Jeux, révélant notamment les uniformes des équipes américaines. Pour l’occasion, des statues ont été installées devant le palais de la Bourse, dont une à l’effigie de Victor Wembanyama. Le rookie figure en bonne compagnie aux côtés d’autres ambassadeurs de la marque : Bebe Vio, LeBron James, Kylian Mbappe, Sha'Carri Richardson et Alexia Putellas.

Le premier choix de la draft NBA n’était pas non plus le seul à bénéficier d’un modèle. Kylian Mbappe a également sa version des « A.I.R. », tout comme plusieurs autres athlètes, dont la basketteuse A'Ja Wilson, qui devrait représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques cet été. Dans leur cas également, on ne sait pas si les prototypes seront utilisés sur le terrain.