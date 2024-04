NBA : Excellente nouvelle pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, absent lors de la défaite des Spurs face au Thunder (89-127) mercredi, devrait retourner sur le terrain vendredi, face aux Nuggets. San Antonio n’a pas inscrit le Français sur son rapport de blessure, une bonne nouvelle qui indique qu’il jouera, sauf surprise, les deux dernières rencontres de la saison NBA.

Mis au repos lors du back-to-back de mercredi à Oklahoma City, Victor Wembanyama devrait être sur le terrain vendredi pour accueillir les Nuggets de Nikola Jokic. Une très bonne nouvelle, en particulier pour le rookie, frustré d’avoir manqué le précédent match.

Aucune blessure pour Victor Wembanyama

Gregg Popovich, l’entraîneur des Spurs, avait expliqué que l’absence de sa star était une mesure de précaution. Cependant, lui et la franchise avaient justifié ce match manqué par une « blessure à la cheville droite ». De plus, Popovich, interrogé à ce sujet, n’avait pas confirmé sa participation au match de vendredi, ce qui avait suscité des inquiétudes. Il semble finalement que Victor Wembanyama soit en pleine forme et que l’équipe texane ait simplement voulu jouer la carte de la sécurité.

NBA : Victor Wembanyama, un casse-tête pour les coaches NBA https://t.co/jzR5U42GzE pic.twitter.com/DwipgQ1P7P — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

« Il veut être sur le terrain »

Wembanyama, qui avait exprimé son désir de jouer tous les matches au début de la saison, n’a pas apprécié d’être écarté lors du dernier match. « Il n’est pas très content de moi en ce moment. Il veut être sur le terrain, mais je pense à long terme […] Heureusement pour moi, il est assez intelligent pour le comprendre, même s’il n’aime pas ça » , avait expliqué Gregg Popovich, mercredi. « On peut dire qu’il n’était pas très content » , avait ajouté Zach Collins. Il ne fait aucun doute qu’il a protesté pour jouer les matches restants de la saison.

Une affiche prometteuse

Il aurait été décevant que Victor Wembanyama manque l’affrontement entre les Spurs et les Nuggets, champions NBA en titre. Ses duels contre Nikola Jokic cette saison ont été captivants, et la dernière fois, le 2 avril à Denver, San Antonio n’était pas loin de la victoire. C’est peut-être l’occasion pour le Français de remporter sa première victoire face à cette équipe qui l’a déjà battu trois fois depuis son arrivée dans la ligue.