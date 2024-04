NBA : Victor Wembanyama, un casse-tête pour les coaches NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, contreur le plus prolifique de la NBA, intimide non seulement les joueurs, mais aussi les entraîneurs adverses. Avant d’affronter les San Antonio Spurs ce dimanche, Nick Nurse, le coach des Philadelphia 76ers, a expliqué le défi que représente le phénomène français dans la préparation d’un match.

Dimanche, Victor Wembanyama a réalisé sept contres lors de la défaite face aux Philadelphia 76ers (126-133). Ce chiffre n’a sans doute pas surpris Nick Nurse, qui s'attendait à voir les tentatives de ses joueurs échouer autour du panier. Avant le match, l’entraîneur a expliqué le défi que représente la star des Spurs et a commenté sa progression cette saison.

Nick Nurse : « Éviter qu’il ne contre 100 tirs »

« Ma première préoccupation, c’est de savoir comment nous allons attaquer pour éviter que [Victor Wembanyama] ne contre 100 tirs » , a confié Nurse, en conférence de presse d’avant-match. « C’est la première chose qui me vient à l’esprit, car il parvient à en bloquer beaucoup à chaque match. Cela signifie aussi qu’il perturbe nos autres tirs et empêche généralement les joueurs d’aller au panier. »

« Je le considère également comme un excellent passeur » , a continué l’entraîneur, champion NBA en 2019 avec les Toronto Raptors. « Nous ne pouvons pas simplement défendre ses trois points, les coupes et les lobs qu’il réalise. Il sait très bien passer la balle, donc si vous envoyez beaucoup de joueurs sur lui, il faut être prêt à se replier immédiatement (pour défendre le coéquipier à qui il aura passé la balle). »

« Il ne peut que progresser »

« Ce qui me saute aux yeux, ce sont ses passes, sa vision et sa compréhension du jeu » , a affirmé Nick Nurse, interrogé sur la progression de Victor Wembanyama cette saison. « Comme tous les jeunes joueurs, avec de l’expérience, on commence à voir différents types de défense et on s’améliore à force de répétition. Je constate une amélioration dans tous ces domaines. »