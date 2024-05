NBA : Mike Brown veut prolonger aux Kings, pourquoi ça traîne ?

Florian Barré

Avant son arrivée en 2022, les Kings avaient raté les séries éliminatoires pendant 16 saisons consécutives. Le sauveur, Mike Brown, entraîneur-chef de Sacramento, s’est enfin engagé dans des négociations de prolongation de contrat avec sa franchise. Pour autant, les deux parties restent en désaccord pour l’heure puisque l’objectif pour Brown est de ne pas entrer dans la dernière année de son contrat la saison prochaine.

Ça y est ! Des pourparlers de prolongation de contrat entre les Sacramento Kings et l'entraîneur-chef Mike Brown ont été déposés, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN . Cette nouvelle intervient deux jours après que Jake Fischer de Yahoo Sports a rapporté que les négociations de prolongation de contrat « devraient se concentrer autour d'un salaire à huit chiffres » entre Brown et les Kings. L’homme de 54 ans a encore une saison garantie sur son contrat initial de quatre ans, et il y a un espoir de parvenir à un accord qui lui éviterait d'entrer dans la dernière année de son contrat au cours de la saison 2024-25.

Mike Brown, l’homme providentiel

Pour rappel, Brown a mené les Kings à un retour aux séries éliminatoires de la Conférence Ouest pour la première fois en 16 ans la saison dernière, remportant par ailleurs les honneurs d'entraîneur de l'année de la NBA. Sacramento avait une fiche de 48-34 et était 3e à l’Ouest – perdant finalement une série de sept matchs au premier tour contre les Golden State Warriors. Cette année, ce fut un peu plus difficile. Les Kings ont terminé au 9e rang, prenant d’abord leur revanche contre les Warriors lors du play-in tournament, avant de se faire éliminer par les Pelicans de la Nouvelle-Orléans.

Quoi qu’il en soit, les Kings ont connu leur plus grand succès depuis deux décennies, et Brown en est clairement l’une des principales raisons. Il mérite certainement un salaire plus élevé et une sécurité à plus long terme. Malheureusement, à l'heure actuelle, Brown et les Kings sont dans une impasse.