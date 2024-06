NBA : À quelques jours d’être drafté, il est reconnu non coupable d’agression sexuelle

Florian Barré

L'ancien meneur de l'Illinois, Terrence Shannon Jr., a été déclaré unanimement non coupable d'agression sexuelle par un jury du Kansas ce jeudi et a été innocenté de toutes les accusations qui pesaient sur lui. Le verdict permet donc à cet espoir de la NBA de poursuivre le processus de pré-draft avant la draft de la NBA qui se tiendra le 26 juin pour le premier tour. Retour sur les accusations.

Aujourd’hui innocenté, Terrence Shannon Jr. a été accusé de viol et d'agressions sexuelles aggravées, suite à un incident survenu dans un bar près du campus de l'Université du Kansas en septembre dernier. Shannon était en ville pour le match de football des Jayhawks contre l'Illinois. La femme, qui accusait Shannon de l'avoir pelotée et agressée sexuellement, a signalé l'incident à la police le lendemain et a subi un lot d'examen pour agression sexuelle. Cependant, il n'y avait pas suffisamment de preuves ADN pour confirmer les dires de la jeune femme.

Un retour au jeu difficile

En janvier, Shannon a été suspendu pour une durée indéterminée par l'Illinois à la suite des accusations, mais a ensuite reçu une ordonnance d'interdiction temporaire d'un juge qui l'a autorisé à jouer. Le meneur de 23 ans a été accueilli par des huées et des chants liés aux accusations tout au long de la saison. Shannon a aidé son équipe à participer à l'Elite Eight dans le tournoi de la NCAA, mais ensemble, sont restés silencieux sur l'affaire judiciaire. Il a également abordé les allégations lors du NBA Draft Combine, reconnaissant qu'elles étaient « sérieuses », mais a nié les allégations à plusieurs reprises depuis.

Quand Shannon se livrait dans une lettre publique