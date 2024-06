Finales NBA : « Je dois mieux jouer pour lui », Kyrie Irving s’en veut !

Florian Barré

Alors que les Dallas Mavericks reçoivent les Boston Celtics ce mercredi soir, l’heure est à la réflexion. Pourquoi les Texans sont-ils menés 2-0 ? Comment renverser la série ? Qui est le principal fautif ? Toutes ces questions, Kyrie Irving se les est posé et a en quelque sorte trouvé la réponse commune à celles-ci. Le problème, c’est lui ! Décevant lors des matchs 1 et 2, « Uncle Drew » compte bien rectifier le tir, notamment pour son ami Luka Doncic.

Il y a quelques heures, Luka Doncic s'est reproché la défaite des Dallas Mavericks lors du deuxième match contre les Boston Celtics. Cependant, Kyrie Irving, a admis qu'il était la véritable raison pour laquelle les Mavs étaient menés 2-0 face à l'équipe de Joe Mazzulla. S'adressant aux journalistes mardi – avant le match 3 – Irving a révélé qu'il avait contacté Doncic et a assumé la responsabilité de ses lacunes. « Cela a commencé lorsque j'ai simplement dit à mon hermano (frère) que je devais mieux jouer pour lui, à ses côtés. Pour que nous puissions atteindre notre objectif, nous devons tous les deux bien jouer et faire les petites choses, faire tout ce qu'il faut pour gagner. Conversation facile. Mais tout a commencé lorsque je lui ai tendu la main, lui faisant simplement savoir que c'était de ma faute, assumant la responsabilité de ne pas avoir particulièrement bien joué. » a déclaré Uncle Drew.

Doncic est au niveau attendu

Il est vrai que la performance de Kyrie Irving lors des deux premiers matchs a été décevante. Il affiche une moyenne de 14 points, 2.5 rebonds et 4 passes décisives avec une réussite de 35.1% aux tirs, bien loin de sa ligne de statistiques de 27/4/5 lors des Finales de Conférence Ouest contre les Minnesota Timberwolves. Doncic, quant à lui, a été le seul point positif des Mavericks puisqu'il a inscrit 31 points, 10.5 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions contre les Celtics.

Irving veut remédier à son individualisme

Irving est cependant bien conscient des raisons pour lesquelles il a du mal et de ce qu'il doit améliorer : « Je peux être beaucoup plus fondamentalement solide, technique sur mes tirs, ne pas entrer souvent dans la peinture où il y a trois ou quatre gars autour de moi, et ne pas faire de passe. Ils envoient des stratégies spécifiques contre moi pour rendre les choses difficiles. » Reste à voir ce que Kyrie Irving fera pour aider Luka Doncic lors du troisième match. Mais la bonne nouvelle est qu'il ne nie pas ses défauts et cherche à y remédier.