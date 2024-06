NBA : Quid de l’avenir de Klay Thompson ? Le directeur général des Warriors se prononce !

Florian Barré

Alors que les Golden State Warriors ont raté les playoffs de la NBA cette saison, les spéculations sur l'avenir de Klay Thompson s’intensifient à l’approche de la free agency. Avec la fenêtre de négociation désormais ouverte entre les joueurs et leurs équipes actuelles, il semble de plus en plus probable que Thompson et les Warriors se dirigent vers une scission. Pourtant, ce n’est pas le souhait de Mike Dunleavy Jr.

C’est un fait. Les négociations entre les Golden State Warriors et Klay Thompson sont au point mort alors que le début de l'agence libre se profile. Le directeur général Mike Dunleavy Jr. a malgré tout récemment réitéré sa position sur l’arrière des Dubs : « Nous voulons qu'il revienne », a-t-il confié. Les Warriors seront confrontés à un certain nombre de décisions cet été pour trouver un moyen de revenir dans la course au titre NBA mais l’accord avec Thompson présente un aspect différent, plus centré sur l’émotionnel. Drafté en 2011 par GS, le joueur de 34 ans a passé l’intégralité de sa carrière au sein de la franchise californienne. Alors forcément, la rupture, si elle a lieu, s’annonce douloureuse.

Un manque de communication criant

« Je pense qu'être raisonnable et rationnel, c'est toujours ainsi que je vais procéder, mais parler d'un gars comme Klay Thompson, qui compte tant pour cette franchise, pour en retirer complètement toute émotion, je pense que c'est presque impossible », a déclaré Dunleavy, s'exprimant lors de sa conférence de presse ce lundi. Selon les règles de la convention collective entrée en vigueur l'été dernier, les Warriors et Thompson ont été autorisés à entamer les négociations dès la fin de la finale NBA. Mais il n'y a pas eu beaucoup de communication entre les deux parties, ont indiqué des sources à ESPN .

Une décision qui revient à Klay Thompson