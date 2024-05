NBA : «Sal***», une star insulte Gobert en plein match

Hugo Chirossel

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Dallas Mavericks sont allés s'imposer sur le parquet des Minnesota Timberwolves (108-109) pour la deuxième fois consécutive lors du match 2 de la finale de la conférence Est. Une victoire obtenue grâce à tir décisif de Luka Doncic, défendu par Rudy Gobert. Le Slovène s’est alors emporté contre le Français.

Les Dallas Mavericks ont pris une sérieuse option dans leur série face aux Minnesota Timberwolves, en finale de la conférence Est. Après s’être imposés sur le parquet des Wolves lors du match 1 (105-108), les Mavs ont récidivé dans la nuit de vendredi à samedi lors du match 2 (108-109). L’équipe de Luka Doncic et Kyrie Irving mène donc 2-0 dans la série, alors qu’ils disputeront leurs deux prochains matchs à domicile.

Doncic offre la victoire à Dallas

Les Mavericks ont pu compter sur un Luka Doncic des grands soirs, auteur d’un triple-double, avec 32 points, 10 rebonds et 13 passes. C’est également le Slovène qui a inscrit le tir décisif, offrant la victoire à son équipe. Alors qu’il ne restait plus que quelques secondes à jouer et que les Mavs étaient menés de deux points, Luka Doncic a marqué un tir à trois points, d’autant plus qu’il était défendu par le meilleur défenseur de la saison, Rudy Gobert.

Luka Doncic.Ice in his veins. 🥶 https://t.co/k31mAzTxxg pic.twitter.com/XfGBfXcFRR — NBA (@NBA) May 25, 2024

« Rentre chez toi, sal*** ! »