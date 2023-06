NBA : Les Warriors de Stephen Curry officialisent leur première grosse arrivée

Florian Barré

C’était l’une des grosses interrogations de cette fin d’année en NBA. Qui prendra la succession de Bob Myers en tant que manager général des Golden State Warriors ? La réponse est désormais toute trouvée. Son nom est Mike Dunleavy Jr., il est le nouveau chef de file des Dubs et une énorme responsabilité l’attend. Bon courage pour prendre la relève et organiser la suite du projet des Warriors.

La nouvelle est tombée ce vendredi. Mike Dunleavy Jr. est le néo-directeur de Golden State. Après avoir été successivement scout dans le staff de Steve Kerr, assistant GM, puis vice-président des Warriors, voilà que l’homme de 42 ans doit remplacer Bob Myers, en place dans la franchise depuis 2011 et qui s’est retiré fin mai pour vivre quelque temps loin des radars de la NBA. L’ancien joueur des Warriors (entre 2002 et 2007) continue de prendre du galon en Californie. Il devra désormais tenter d’égaler les quatre titres en six finales des Dubs entre 2015 et 2022.

NBA : Un énorme trade est à l’étude https://t.co/7SMqayNSQ2 pic.twitter.com/mwdIiAnzxo — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Les axes de travail pour Dunleavy

C’est le journaliste Adrian Wojnarowski qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Premier objectif désormais : régler le cas Draymond Green, qui menace de refuser sa player option, auquel cas l’intérieur sera agent libre dans quelques jours seulement. Si la franchise et le joueur venait à trouver un accord, le problème ne serait pas définitivement résolu pour Dunleavy puisque et Green et Klay Thompson seront en fin de contrat à l’été 2024. Deux dossiers chauds donc sur lesquels il faut rapidement se pencher.

Qui pour épauler Steph Curry ?