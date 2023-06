NBA : Des gros mouvements à prévoir autour de Stephen Curry

Florian Barré

Mauvais en saison régulière, surtout à l’extérieur, les Warriors vont avoir du travail cet été pour tenter de rebondir. D’autant que Bob Myers, manager général de l’organisation depuis 11 longues années, a quitté son poste. Des modifications importantes sont donc à prévoir chez les Dubs, qui veulent connaître un peu de mouvement durant l’intersaison pour faire le ménage. Tout le monde est concerné sauf un joueur d’après Anthony Slater.

C’est une année à oublier pour Golden State. Après une saison régulière assez inquiétante et des playoffs décevants, Steve Kerr et les siens doivent se reprendre et ça passera notamment par une réévaluation du roster de la franchise. Pour commencer, l’équipe a appris que son GM Bob Myers quittait la NBA afin de prendre du temps pour lui. Un gros coup sur la tête des Dubs qui pourraient aussi perdre Draymond Green, touché par le départ de son dirigeant. Mais pas question de s’affoler. Personne n’est irremplaçable chez les Warriors. Personne… sauf Stephen Curry.

Les Warriors sont en pleine réflexion

Si rien n’indique qu’il y aura un trade majeur cet été, les Dubs se laissent malgré tout toutes les possibilités à l’avenir. L’objectif est clair : il faut démarrer la saison NBA 2023/2024 avec un roster plus complet et plus fort qu’il ne l’est actuellement. Le journaliste Anthony Slater explique que seul Steph Curry est intouchable. Tous les autres pourraient être tradés en cas de belle opportunité sur le marché : « L’appétit de Joe Lacob (propriétaire des Warriors) semble avoir été décuplé après le départ de Bob Myers. Des sources ont indiqué qu’il n’y a pas de plan prévu pour dégager des gros salaires cet été, simplement dans le but de réduire la facture. Ça ne veut pas dire qu’un Jordan Poole est en sécurité. Ça ne veut pas dire que quelqu’un d’autre que Steph Curry est en sécurité. » a balancé l’insider de The Athletic .

Jordan Poole en danger ?