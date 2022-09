NBA

NBA : L’énorme sacrifice à 104M€ de Kyrie Irving

Publié le 28 septembre 2022 à 02h35 par Jules Kutos-Bertin

Privé de la première moitié de saison dernière en raison de son refus de se vacciner, Kyrie Irving a également dû dire adieu à une somme de 104M€ qu’il aurait pu toucher en cas de prolongation. Malgré tout, l’ancien meneur des Cavaliers désormais chez les Nets ne regrette pas son choix.

C’est une drôle de saison que vient de vivre Kyrie Irving. Alors que les Brooklyn Nets avaient pour ambition de jouer les premiers rôles, l’ancien meneur des Cavaliers a dû faire l’impasse sur la première moitié de la saison en raison de son refus de se vacciner. Une décision qui a longuement fait parler mais qui n’a jamais fait changer d’avis le principal concerné. Kyrie Irving aura dû attendre l’allégement des restrictions pour retrouver les parquets de la NBA. Et cela lui a coûté cher…

« J’ai renoncé à plus de 100 millions de dollars »

De retour avec les Nets pour le training camp, Kyrie Irving s’est confié lors du media day. Le champion NBA 2016 a notamment fait une grosse révélation sur le sacrifice qu’il a fait il y a un an. « J’ai renoncé à plus de 100 millions de dollars sur quatre ans en décidant de ne pas me vacciner, et c’était un choix. Que je sois vacciné ou pas, il existe toujours un niveau d’incertitude quant à votre avenir, et je me suis retrouvé dans une situation où je pouvais réellement perdre mon travail pour cette décision », assure Irving dans des propos relayés par Basket USA .

« J’ai perdu à peu près une centaine de millions quand j’ai choisi de ne pas me faire vacciner » - Kyrie Irving NBAUn sportif courageux, la vie vaut bien plus qu’une somme d’argent. Bravo ! pic.twitter.com/H9rMivA1kq — Aliénor d’Aubigné ☦️🇷🇸🇷🇺🇫🇷🇦🇲 (@AlienorAubigne) September 27, 2022

