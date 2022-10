Basket - NBA

NBA : L'énorme coup de pression de Michael Jordan

Publié le 23 octobre 2022 à 08h35

Amadou Diawara

Véritable légende des Chicago Bulls, Michael Jordan ne foule plus les paquets de NBA depuis près de 20 ans. Toutefois, sa présence se fait toujours ressentir dans le monde du ballon orange. En effet, plusieurs stars de la NBA sont sponsorisées par sa marque. Et à ces joueurs, il leur exige de ne pas lui faire honte lorsqu'ils portent se chaussures.

Lors des plus belles années de sa carrière, Michael Jordan a été celui qui a mené les Bulls vers les sommets. En effet, la légende américaine est l'un des grands artisans de l'épopée de la franchise de Chicago dans les années 1990. Après une première retraite sportive en 1993, Michael Jordan a fait son grand retour chez les Chicago Bulls en 1994, avant de tirer sa révérence une deuxième fois 1998.

Michael Jordan met la pression à ceux qui portent ses chaussures

Trois ans plus tard, Michael Jordan est revenu une nouvelle fois et a tenté une ultime expérience du côté des Washington Wizards. Et c'est finalement en 2003, qu' Air Jordan a tiré un trait définitif sur la NBA. Toutefois, Michael Jordan n'a pas totalement quitté le monde du ballon orange. En effet, celui que beaucoup considèrent comme le GOAT est l'équipementier d'un grand nombre de stars de la NBA, et ce, par le biais de sa marque. Et avec ces joueurs, Michael Jordan est intransigeant : il ne veut pas qu'ils lui fassent honte lorsqu'ils portent ses chaussures.

«Je leur dis de ne pas faire honte à mes chaussures»