« On a pris une telle claque », Luis Enrique a traumatisé le PSG

Alexis Brunet

En 2017, le PSG a vécu l’un de ses plus gros traumatismes. Alors opposé au FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des champions, le club parisien avait été éliminé au terme d’une folle remontada du géant espagnol. Un évènement qui a été très mal vécu chez le champion de France, la faute en particulier à un homme, Luis Enrique, alors entraîneur du Barça.

Dans quelques semaines, le PSG pourrait retrouver le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des champions. Les deux formations se sont déjà affrontées la saison dernière et c’est le champion de France qui avait eu le dernier mot. Mais dans l’histoire des doubles confrontations entre les deux clubs, c’est le Barça qui avait frappé le plus gros coup.

PSG - Luis Enrique : Riolo annonce la fin ?

➡️ https://t.co/s4Cjn4faaR pic.twitter.com/Zdq1fNrIOT — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

« On a pris une telle claque »

En 2017, le PSG défiait déjà le FC Barcelone en Ligue des champions. Les Parisiens s’étaient imposés 4-0 au match aller, mais lors de la manche retour, le Barça avait réalisé une folle remontada en s’imposant sur le score de six buts à un. Invité de RMC Mercato, Yann Guérin, attaché de presse du PSG à l’époque, est revenu sur cette soirée-là. Le champion de France avait alors pris une véritable claque, en partie à cause de son actuel entraîneur, qui était chez les Barcelonais à l’époque, Luis Enrique. « On a pris une telle claque. Tu te dis que tu as fait des erreurs à tous les niveaux. On n’a pas vu venir le vent d’optimisme qui naissait à Barcelone. Luis Enrique (alors entraîneur du Barça) a été exceptionnel en termes de communication, alors que nous, on s’est créé des problèmes seuls. Ça a commencé dans la salle antidopage avec Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa qui font le signe de 4-0. »

« Tu fais naître cette graine dans ton cerveau »

Selon Yann Guérin, si le FC Barcelone a pu réaliser un tel exploit, c’est en partie parce que la possibilité de se faire éliminer avait germé dans la tête des joueurs du PSG. « Certains journalistes ont aussi demandé : ‘Vous vous rendez compte si vous ne vous qualifiez pas, c’est un échec ?’ On a laissé cette idée transparaître. Il y a aussi eu une vidéo avec quatre joueurs (Marco Verratti, Julian Draxler, Thomas Meunier et Blaise Matuidi) qui mangeaient une pizza et qui parlaient entre eux, entre potes: ‘T’imagines si on prend 6-0?’ Tu fais naître cette graine dans ton cerveau. »