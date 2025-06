NBA - LeBron James : Wembanyama l’annonce, la signature est bouclée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 40 ans, LeBron James se rapproche forcément de la fin de sa carrière. Le joueur des Lakers a encore de l'ambition et vient de lever l'option de son contrat assurant son avenir durant la saison 2025-2026. Cela veut dire qu'il va disputer la saison prochaine, la 23ème de sa carrière en NBA, sans se positionner pour la suite. Victor Wembanyama semble avoir raison...

Légende du basket américain, LeBron James est souvent interrogé sur la fin de sa carrière. Il y a quelques jours à peine, il avait assuré qu'il n'avait pas encore la réponse à cette question. En tout cas, le triple champion olympique ne va pas s'arrêter tout de suite car il a décidé de lever l'option de 52,6 millions de dollars portant sur la saison 2025-2026, comme l'annonce ESPN. L'Américain vise le titre.

« Je pense qu’il va jouer encore deux saisons » Invité dans le podcast The Shop aux côtés de LeBron James il y a quelques jours, Victor Wembanyama avait donné un pronostic concernant l'avenir de l'illustre champion. « Je pense qu’il va jouer encore deux saisons » avait-il déclaré devant un LeBron James évitant de donner plus d'indications. Le Français a déjà remporté à moitié son pari puisque Rich Paul, agent de LeBron James, a confié à ESPN qu'il avait de grandes ambitions pour la prochaine saison à venir chez les Lakers, avec qui il n'a plus remporté le titre depuis 2020 en NBA.