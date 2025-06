Wembanyama : La réponse tant attendue pour un transfert XXL !

C'est officiel, Kevin Durant va désormais poursuivre sa carrière à Houston sous les couleurs des Rockets. Alors qu'on a beaucoup parlé de lui pour rejoindre Victor Wembanyama chez les Spurs, ça n'arrivera pas. Il n'empêche que d'autres stars sont annoncées au Texas pour accompagner le Français. Tandis que le nom de Giannis Antetokounmpo est ainsi évoqué, le président des Spurs a pris la parole à ce sujet.

Deux ans après avoir drafté Victor Wembanyama , les Spurs n'ont toujours pas retrouvé les playoffs. Du côté de San Antonio , on veut remédier à cela et retrouver rapidement les sommets. Pour cela, il faut bien entourer le Français et c'est pour cela qu'une star de la NBA pourrait débarquer dans le Texas cet été. Laquelle ? Kevin Durant ne viendra finalement pas chez les Spurs , lui qui a quitté les Suns pour rejoindre les Rockets . Pourrait-on alors assister à une association entre Wembanyama et Giannis Antetokounmpo ? Aujourd'hui chez les Bucks , le Grec pourrait animer le marché prochainement.

« On va regarder toutes les opportunités qui s'offrent à nous »

A San Antonio, Victor Wembanyama pourrait donc prochainement être rejoint par une star. Un sujet sur lequel a été interrogé RC Buford, président des Spurs. Et à ce propos, il a fait savoir dans des propos accordés à L'Equipe : « On estime qu'on a déjà plusieurs joueurs d'élite dans notre effectif aujourd'hui. Brian Wright (le manager général des Spurs) et le staff ont fait du très bon travail pour permettre cela. On va regarder toutes les opportunités qui s'offrent à nous, en évaluant d'abord l'impact potentiel d'une recrue sur notre effectif actuel, et puis en regardant le coût que cela représente. Mais on ne sautera aucune étape. Il y a beaucoup d'exemples d'équipes qui ont fait tapis, et ça n'a pas marché. On veut rester prudents. On a une vision long terme, la même que celle qui nous a permis de construire un succès durable par le passé. On veut revenir à ça ».