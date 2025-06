NBA - Wembanyama : Le transfert qui va le régaler !

Guerschon Yabusele, solide avec les 76ers cette saison, attire déjà plusieurs franchises en vue de la free agency. Parmi elles, les Spurs de Victor Wembanyama, avec qui il partage une belle complicité. Un potentiel transfert qui pourrait séduire le Français… et régaler Wemby à San Antonio. Mais Philadelphie n’a pas dit son dernier mot.

Agent libre sans restriction cet été, Yabusele va pouvoir choisir sa prochaine destination. Et selon les informations de HoopsHype, les prétendants ne manquent pas. Parmi eux, les San Antonio Spurs seraient particulièrement intéressés. Le lien avec Victor Wembanyama , son coéquipier en équipe de France , pourrait jouer en faveur de la franchise texane. Tous deux ont d’ailleurs remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, renforçant leur complicité sur et en dehors du parquet. San Antonio verrait en Yabusele un renfort d’expérience idéal pour encadrer Victor Wembanyama .

Un choix compliqué

Malgré cet intérêt grandissant, les Philadelphia 76ers n’ont pas dit leur dernier mot. La franchise souhaite conserver son ailier et aurait engagé des discussions en ce sens, selon HoopsHype. Dans un marché des agents libres assez dense cette année, Yabusele dispose désormais d’un vrai pouvoir de négociation. Son retour réussi en NBA après plus de cinq ans d’absence lui ouvre les portes d’un contrat lucratif, et possiblement d’un rôle encore plus important dans une franchise ambitieuse.

Une association entre Yabusele et Victor Wembanyama pourrait régaler tous les observateurs français de la NBA.