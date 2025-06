NBA - LeBron James : Wembanyama annonce la fin !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est la question qui se pose à chaque fin de saison NBA désormais : quand est-ce que LeBron James va prendre sa retraite ? La question a justement été posée à Victor Wembanyama, alors que ce dernier était aux côtés de la star des Los Angeles Lakers. Selon le Français, le King pourrait encore continuer à joueur pendant deux saisons avant de dire stop.

Comme à chaque fin de saison désormais, LeBron James a été interrogé sur son avenir le mois dernier, après l’élimination des Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs face aux Minnesota Timberwolves. Tout porte à croire que le King foulera encore les parquets NBA la saison prochaine, d’autant plus qu’il a vu Luka Doncic arriver en provenance des Dallas Mavericks en février dernier.

« Je n’ai pas la réponse à cette question » « Je n’ai pas la réponse à cette question », a répondu LeBron James après l’élimination des Lakers, quand on lui a demandé combien d’années il continuerait à jouer. « Je vais me poser avec ma femme, ma famille, avoir aussi une conversation avec moi-même sur combien de temps je veux continuer à jouer. On verra. » Désormais âgé de 40 ans, le quadruple champion NBA a montré qu’il était encore capable d’évoluer au plus haut niveau et Victor Wembanyama semble être du même avis.