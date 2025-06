Wembanyama, les coups de fil insolites !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Draft 2025 de la NBA s'est tenue ces dernières heures et comme prévu, c'est bel et bien Cooper Flag qui a choisi en premier par les Dallas Mavericks. Derrière, les autres franchises ont fait leur choix et les San Antonio Spurs ont notamment intégré deux rookies à l'effectif. Deux nouveaux joueurs qui ont eu la chance de recevoir un coup de fil d'un certain Victor Wembanyama dans la foulée de leur draft.

C'est donc Cooper Flag qui succède à Zaccharie Risacher comme nouveau choix numéro 1 de la Draft. Nouveau phénomène du basket, l'Américain va rejoindre les Dallas Mavericks où il tentera ainsi de faire oublier Luka Doncic, parti aux Lakers. Après avoir eu le premier choix en 2023 avec Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont également été bien loti dans cette draft avec le choix numéro 2. Une place à laquelle la franchise du Texas a choisi de sélectionner Dylan Harper. Bénéficiant également du choix numéro 14, les Spurs ont alors drafté Carter Bryant.

« Je joue pour les Spurs, mon nom est Vic » Dylan Harper et Carter Bryant sont donc désormais deux nouveaux joueurs des San Antonio Spurs. La saison prochaine, ils évolueront ainsi avec Victor Wembanyama, qui n'a d'ailleurs pas manqué de les appeler. Des coups de fil qui ont d'ailleurs été diffusés sur les réseaux sociaux. « Hey ! Je joue pour les Spurs, mon nom est Vic », a alors lancé le Français au numéro 2 de la Draft 2025. Ce à quoi, Dylan Harper lui a répondu : « Je sais qui tu es. Je suis Dylan, je suis ton coéquipier maintenant ». « On va travailler dur, mais tu dois profiter ce soir », a ensuite ajouté Wembanyama.