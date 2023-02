NBA : LeBron James va battre un incroyable record, un secret est révélé

La rédaction

Ce mercredi, LeBron James pourrait battre l'un des records les plus incroyables de l'histoire de la NBA, et même du sport. Il ne lui manque plus que 36 points pour battre le record de Kareem Abdul-Jabbar, et ses 38 387 points inscrits en NBA. Si LeBron James n'avait absolument pas commencé sa carrière en NBA dans le but de battre ce record, il s'en est quand même donné les moyens.

LeBron James en est conscient, il est en passe de battre l'un des records les plus incroyables de l'histoire du sport, de ceux que l'on pense qu'ils ne tomberont jamais. Face à Oklahoma cette nuit, LeBron James est à moins de 40 points du record et s'il ne le bat pas dans la nuit de mardi à mercredi, ce n'est pas grave, il sera forcément battu face aux Bucks de Milwaukee, vendredi.

Un record en appelle un autre ?

Après cet incroyable record, LeBron James pourrait bien en battre un autre. Celui d'être le premier joueur de NBA à pouvoir jouer avec son fils. S'il a déjà joué contre le père et le fils durant sa longue carrière de 20 saisons en NBA, aucun joueur n'a pas jouer avec sa propre progéniture. Mais Bronny, le fils de LeBron James est attendu à la draft de 2024. Une bonne raison pour LeBron James de continuer à prendre soin de son corps pour étirer un peu plus ce record, et surtout pouvoir jouer avec son fils.

C’est confirmé, LeBron James est au coeur d’une malédiction en NBA https://t.co/suGk5ujy6w pic.twitter.com/nhqhMqFn1A — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Son corps lui coûte 1,5M€ par an