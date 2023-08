NBA : LeBron James et Jayson Tatum se retrouveront pour Noël, Stephen Curry et Nikola Jokic également

Florian Barré

Comme chaque année, les affiches du Noël NBA font parler. Le programme du marathon que tous les fans attendent est par ailleurs alléchant. Le calendrier sera marqué par un affrontement entre les deux franchises les plus titrées de la ligue ainsi qu’un duel entre les deux derniers vainqueurs du championnat, selon l’insider Shams Charania. De quoi ravir la majorité des observateurs !

Chaque année, le jour de Noël, la NBA rassemble 10 des équipes phares de la ligue pour une série de matchs haletants. Cette saison marquera la 76e édition de l’événement, les premiers matchs de Noël ayant eu lieu en 1947. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de la NBA, mais Shams Charania de The Athletic rapporte que les équipes suivantes seront sur le parquet le jour de Noël.

NBA : Un renfort tant attendu arrive chez les Warriors de Stephen Curry https://t.co/zieGcd7a0N pic.twitter.com/ormbD9KALE — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

* Bucks vs Knicks

* 76ers vs Heat

* Celtics vs Lakers

* Mavericks vs Suns

* Warriors vs Nuggets

LeBron James vs Jayson Tatum

Les Milwaukee Bucks se rendront au Madison Square Garden pour affronter les New York Knicks, les Philadelphia 76ers affronteront le Miami Heat et les Dallas Mavericks rencontreront les Phoenix Suns quand, pour la septième fois consécutive, les Celtics joueront le soir de Noël, cette fois face aux Lakers. Le match de Noël le plus récent entre les rivaux de longue date a eu lieu en 2008, lorsque les Lakers ont remporté le match de 92-83 avec 27 points, 9 rebonds et 5 passes de Kobe Bryant.

Nikola Jokic vs Stephen Curry

Quant aux Nuggets et aux Warriors, ils ont tous deux été des incontournables du calendrier de Noël ces dernières années – ce sera la 11e apparition consécutive de Golden State – mais ne se sont jamais affrontés ce jour-là. Cependant, ils ont eu de nombreuses confrontations passionnantes depuis que leurs noyaux respectifs sont ensemble, et cela a de bonnes chances d'être le match le plus excitant de la journée. Bien que l'on ne sache pas encore quelles équipes rempliront chaque créneau horaire, il est habituel de retrouver un match à 12h, le suivant à 14h30, puis 17h, 20h et enfin 22h30.