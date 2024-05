NBA : L’agent de LeBron James annonce un coup de tonnerre !

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, LeBron James a une option pour le prolonger d’une saison, activable jusqu’au 29 juin. La tendance semblait être à une prolongation avec les Lakers, mais son agent, Rich Paul, a laissé entendre que le King avait l’intention de tester le marché, et donc de potentiellement quitter Los Angeles.

Après l’élimination des Lakers dès le premier tour des playoffs face aux Denver Nuggets, LeBron James n’a pas voulu confirmer ou infirmer qu’il serait toujours à Los Angeles la saison prochaine. Désormais âgé de 39 ans, le King arrive à la fin de contrat, mais a une option pour le prolonger d’une année supplémentaire, qu’il peut activer jusqu’au 29 juin prochain. Les Lakers comptent sur lui et veulent construire leur effectif la saison prochaine autour de lui et Anthony Davis, mais LeBron James pourrait avoir d’autres ambitions.

« Vous le savez, LeBron est agent libre »

Sur le plateau de TNT , Rich Paul, agent de LeBron James et directeur de l’agence sportive Klutch Sports, a laissé entendre que son client comptait tester le marché. « Vous le savez, LeBron est agent libre », a-t-il déclaré, interrogé sur le prochain entraîneur des Lakers. « Je dois me concentrer sur ses affaires, et il doit se concentrer sur ses affaires, et laisser les Lakers prendre qui ils veulent. Il s’est toujours présenté et a joué pour n’importe quel entraîneur en place. Je pense qu’il a gagné le droit d’avoir son mot à dire s’il le voulait, mais ce n’est pas le cas . »

« Il lui reste peut-être deux, voire trois ans »