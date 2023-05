NBA : James Harden met en danger le projet des Celtics

Florian Barré

Après avoir perdu le Game 1 contre les 76ers, à domicile et sans Joel Embiid en face, les Boston Celtics ont la pression. Pas le droit à l’erreur désormais, une deuxième défaite au TD Garden serait un véritable coup de massue sur la tête de Joe Mazzulla. Il faudra par ailleurs à tout prix empêcher James Harden d’enflammer le parquet comme il l’a fait lundi.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les 76ers vont tenter de renverser totalement les Celtics de Jayson Tatum. Grâce à un James Harden des grands soirs, Philadelphie a réussi à prendre l’avantage du terrain lors du Game 1 en s’imposant 119-115 et ce, sans Joel Embiid blessé à un genou. « C’est juste un match ! » a lâché le meneur/arrière auteur de 45 points - record en playoffs égalé - et du shoot de la victoire, à huit secondes du buzzer. The Beard a également affiché son ambition après la rencontre : « On n'était pas venus ici pour perdre. J'ai dit aux gars de ne pas s'enflammer, on vient prendre le match 2 aussi. Que Jo (Embiid) revienne ou pas, on sera prêts ».

Boston n’a pas le droit à l’erreur

La déclaration du MVP 2018 doit certainement résonner dans la tête des Celtics. Jayson Tatum, Jaylen Brown & co sont en grand danger puisqu’une nouvelle défaite au TD Garden amoindrirait considérablement les chances de qualification de la franchise. De surcroît, un nouvel échec en playoffs pourrait avoir l’effet d’une bombe à Boston. C’est tout le projet qui est en danger, et le cas de Jaylen Brown pourrait prendre une ampleur encore plus importante, lui qui n’est pas insensible à l’idée de vivre une nouvelle aventure où il serait respecté à sa juste valeur.

Embiid de retour pour accompagner Harden ?

D’autre part, Joel Embiid pourrait revenir à temps pour le Game 2 d’après les informations d’Adrian Wojnarowski : « Il y a eu une amélioration et on m’a dit que Joel Embiid pourrait faire son retour pour le deuxième match. » a balancé le journaliste. Si la présence du naturalisé français remettrait de la pression intérieure et libérerait des espaces aux 76ers, elle cantonnerait aussi James Harden à un rôle plus collectif.